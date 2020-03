"Me ha pillado todo sin balón en casa y echo de menos acariciarlo"

Cumpliendo con las medidas, deseando que la situación acabe pronto y consciente de que el parón le ha llegado en su mejor momento esta temporada. Morales hace balance del escenario actual, pide a la gente que cumpla con los protocolos sanitarios y habla de cómo está viviendo el día a día. También de la oferta del fútbol chino, de su futuro y de cómo se debería retomar la competición.

¿Está echando mucho de menos el balón en estos días en casa?

Precisamente el balón es lo que más estoy echando de menos. Más que nada porque estoy acostumbrado a utilizarlo todos los días en los entrenamientos y sí que es verdad que tengo otro tipo de material más específico para estas tareas de entrenamiento. Pero si te soy sincero esta situación me ha pillado sin un balón en casa, así que no puedo ni acariciarlo.

¿Qué es lo peor que está llevando en esta cuarentena?

Pues seguramente sea el no poder estar en Madrid con mis padres en esta situación. Hay una cosa que me tranquiliza que es que mis hermanos están ahí y les ayudan en todo lo posible.

¿Qué es lo que más echa de menos del fútbol?

El día a día. Estar en el vestuario, los entrenamientos, hablar con los compañeros y sobre todo la rutina. También había cogido la rutina de por las tardes ir a entrenar a Buñol porque estoy sacándome el nivel 1 de entrenador, estoy con las prácticas, y al final toda rutina que se deja de hacer de golpe se echa en falta.

¿Cómo lleva el hecho de estar prácticamente encerrado?

Lo llevo bien. Primero porque soy un chico que le gusta estar en casa y segundo porque no vivo sólo, vivo con mi pareja y lo llevamos de la mejor forma posible. Intentando crear buen rollo, que haya buen humor porque es una situación complicada y el tiempo se me pasa rápido, los días. Tenemos rutina de entrenamiento por las mañanas, rutina por la tarde que nos puso el preparador físico. Me estoy haciendo un poco más cocinillas, que en estos tiempos pues también se pueden aprender a hacercosas nuevas y, bueno, el poco tiempo que me queda de todo eso pues veo series, juego a la Play con mi hermano y mis amigos, hablo con mis padres... Y al final el tiempo del día se me pasa bastante rápido.

¿Está dándole a la play para entrar en esos campeonatos que están de moda ahora? ¿Cuántas videollamadas hace al día?

La verdad que la liga de dardos y el snooker son campeonatos que me gusta seguir desde casa. Por suerte, poco a poco, pues los están televisando más. Y en cuanto a la Play, si te soy sincero, desde que me la compré no la he tocado mucho. De ahí que no haya querido representar al Levante en estos torneos de FIFA que han hecho últimamente para recaudar fondos para esta situación. La he desempolvado más que nada por echar un rato con los amigos, por desconectar la mente de esta situación. En cuanto a videollamadas sí que intento hacer una o dos al día, sobre todo para ver cómo están mis padres y mis hermanos y alguna con los amigos. En esa que hacemos con los amigos sí que de vez en cuando le ponemos filtros para que la charla sea un poco más graciosa. Para distraer a la mente.

¿En esos entrenamientos diarios están en contacto entre los futbolistas?

Sí que es verdad que los jugadores estamos en contacto por un grupo de whatsapp donde estamos todos los componentes del vestuario. Lo utilizamos para hablar y preguntar como estamos y para mandar alguna noticia de lo que está pasando, pero no lo utilizamos para hacer videollamada mientras estamos entrenando o para animarnos ni nada por el estilo. Creo que cada uno tiene marcado su horario y su rutina de entrenamientos, y al final intentamos no molestarnos mucho.

¿De qué manera influye la figura de un profesional de la psicología como Juan Bernat en esta circunstancia?

En cuanto a Juan Bernat, es una figura que introdujo el club hace dos o tres años. Es una persona que yo he utilizado muchísimo durante el tiempo que ha estado con nosotros. Al final los jugadores necesitamos que alguien nos de unas pautas para manejar nuestra mente y seamos conscientes de lo que podemos hacer cada uno. Es una persona que al final en estas situaciones nos ha dado unas pautas, nos ha mandado vídeos y ciertos consejos para llevar mejor esta situación y creo que son muy aprovechables.

¿Cómo es el papel de un capitán en una situación como esta? ¿Está encima de sus compañeros como si fuera el día a día de competición?

Como capitán en esta situación, pese a que estamos en continuo contacto el grupo de whatsapp, sí que es verdad que soy un poco el nexo de unión entre los jugadores y el cuerpo técnico, médico y utilleros por si hiciera falta algo. Toda la información que me va llegando se la voy transimitiendo a mis compañeros en el grupo. Y ante esta situación no tengo otra función. Cada uno hace su trabajo que nos ha mandado el preparador físico, ellos al final nos piden unos datos que les tenemos que facilitar una vez terminamos las rutinas de entrenamiento y cada uno se encarga de hacer su trabajo por su cuenta. Al final estamos en continua comunicación y eso hace que todo sea más fácil para todos.

El hecho de no haber dado ningún positivo por coronavirus ¿Piensa que plantilla es un plus y una ventaja para la vuelta a la competición con respecto a otras plantillas?

Bueno, pienso que el único plus o ventaja que tenemos es el haber dado negativo tras la prueba. No tengo la información para saber decirte si los jugadores que han dado positivo han parado de entrenar o han seguido entrenando en condiciones normales y la única opción que tenemos nosotros es seguir trabajando día a día para cuando se reanude la competición llegar en las mejores condiciones para disputar las once jornadas de Liga que nos quedan.

¿Es optimista de cara a que se pueda retomar la competición?, ¿piensa que los puntos que tiene el Levante serán todavía más determinantes para conseguir el objetivo final de LaLiga?

Sí, al final creo que la distancia que tenemos con el descenso va a ser determinante para conseguir el objetivo, por supuesto. Toda la ventaja que tenemos ahora con los tres del descenso es buena, tampoco para relajarse mucho pero creo que tenemos una buena distancia para que la permanencia se pueda sellar cuanto antes y podamos cumplit cuanto antes el objetivo. Una vez lo consigamos, tenemos que ser un poquito más ambiciosos y ver hasta dónde podemos llegar. Creo que el equipo tiene jugadores para llegar lo más arriba posible.

¿Qué ha cambiado en Morales en los últimos partidos para verle mucho más relajado?

No ha cambiado nada. Al final lo único que ha cambiado o que hiciera parecer que estaba más a gusto dentro del terreno de juego ha sido el resultado final de las acciones en las que participaba. Tanto el gol del Real Madrid, el pase a Roger el día de Granada. Al final yo he seguido insistiendo en lo mismo, he seguido intentando hacer todo lo que anteriormente he hecho y sabía que tarde o temprano esas acciones acabarían con el éxito o la finalidad que yo pensaba.

¿Cómo se encuentra en lo físico? ¿Está notando esos días de inactividad? ¿Cree que esa mini temporada será más pequeña de lo que se espera?

Bien, me encuentro bien. Al final en casa estamos trabajando sobre todo el aspecto físico y de mantener un poco el tema muscular. Y sí que es verdad que se echa un poco en falta todo lo que es el trabajo con balón, los aspectos tácticos del día a día para afrontar los partidos del fin de semana. Y, al final, creo que una vez se reaunden los entrenamientos para empezar las once jornadas que nos quedan, esa pretemporada sea más larga de la esperada y sirva para recordar todo lo que veníamos entrenando y sobre todo coger sensaciones con el balón, que al final en casa no las tenemos.

El pasado 10 de marzo solicitó "medidas radicaleS" para evitar contagios y apoyó la decisión de parar el fútbol. ¿Está de acuerdo con las medidas que se han tomado o le parecen insuficientes?

Bueno, al final todas las medidas que se están tomando, aunque parezcan un poco drásticas, es por el bien de todos. Al final lo más importante en estos momentos es la salud de las personas y tampoco puedo opinar mucho más. Para eso hay unos responsables dentro de todas las instituciones, tanto de la Federación como LaLiga, y son ellos los que tienen que tomar decisiones. Al final nosotros tenemos que dedicarnos a lo que controlamos, que es entrenar y estar preparados físicamente, y una vez que se de vía libre para disputar las últimas jornadas, llegar en las mejores condiciones posibles.

¿Cómo se debe resolver LaLiga? ¿A puerta cerrada?

A ver, yo creo que LaLiga se debe de jugar. Es verdad que estamos en una situación nueva para todos, pero creo que debería terminarse. No veo necesario que LaLiga deba forzar ninguna situación en la que ponga en riesgo la salud de ninguna persona, tanto a puerta cerrada como a puerta abierta, y yo soy de los que piensa que el fútbol sin el aficionado no es fútbol. Pese a que estamos en una situación compleja, al final ellos forman parte del espectáculo y según vaya evolucionando toda esta situación LaLiga y la Federación irán tomando decisiones para ver cómo se termina esta temporada.

¿Cree que el parón puede condicionarle cuando había cogido un buen estado de forma?

Es cierto que los últimos partidos antes de que se suspendiera LaLiga me estaba sintiendo muy a gusto. Tras el gol del Real Madrid, en Eibar hubo buenas fases de juego y el partido de Granada creo que también fue bueno y el parón no va a condicionar en nada. Yo voy a seguir haciendo lo mismo. De hecho, tenemos mucho más tiempo para analizarnos en vídeo. Creo que el cuerpo técnico está haciendo un buen trabajo mandándonos esos vídeos y es una buena herramienta para seguir mejorando.

De momento el Levante no va a plantear un ERTE pero no sabemos hasta cuándo. ¿Entiende que pueda haber cierta preocupación por el hecho de no saber qué pueda ocurrir con vuestros contratos y con la gente que trabaja día a día en el club?

Entiendo que esta situación pueda generar cierta preocupación, pero a la vez estoy tranquilo porque estoy seguro que el club está poniendo todo su empeño para resolver cada una de las situaciones de todos los trabajadores.

¿Qué cambiaría del fútbol moderno?

Bueno, yo no le llamaría fútbol moderno, le llamaría el fútbol que tenemos hoy. Desde que llegué al primer equipo del Levante ha ido evolucionando y seguirá evolucionando. Al final hay profesionales que toman decisiones, que gustan más o menos, probablemente se puedan mejorar y hay un margen de mejora en ciertos aspectos. Pero al final hay profesionales que han trabajado mucho para que haya esta evolución y a día de hoy es el fútbol que tenemos.

¿Por qué hace unas semanas dijo no a una suculenta oferta del Dalian Yifang de Rafa Benítez?

Primero tengo que decir que se interesara por mí un equipo en el que trabaja un entrenador que ha sido campeón de Europa (Rafa Benítez) es un honor. Jamás se me había pasado por la cabeza. Bueno... a la hora de valorar los pros y contras, el único pro que encontré era el dinero, algo que probablemente no es lo que más me llene a día de hoy. Creo que valoro mucho más el estar a gusto en un sitio, estar en un club que apostó por mí y que cuando estaba en el filial dio el paso para hacerme contrato de primer equipo. Y la situación personal con mi pareja también ayudó que dijera que no y sobre todo que la familia y los amigos estarían mucho más lejos que ahora. Entonces al final, cuando uno valora salir de un club, si se siente como en casa es mucho más difícil encontrar una salida.

¿Qué mensaje le manda a los aficionados, especialmente a la gente mayor, para estos días y que están esperando para animaros cuanto antes en el Ciutat?

A nuestros mayores mandarles muchísimo ánimo y todo el cariño del mundo, la salud es lo primero y estos días hay que cuidarse un poquito más. Y no me quiero olvidar del resto de nuestros aficionados: muchísima, muchísima, fuerza, seguro que la situación va a mejor y pronto podremos estar todos juntos celebrando goles y victorias en el Ciutat. ¡Macho Llevant!