El sincero agradecimiento de Clerc a su pareja y todos los sanitarios

"Qué cierta es esa frase que dice que "no todos los héroes llevan capa". Un héroe es todo aquel que, con los medios de los que dispone y mucho esfuerzo, hace lo que puede. Orgulloso puedo decir que si hay alguien que merece llamarse heroína, esa es @laiangles ? Y al igual que ella, todos sus compañeros de profesión que están haciendo un esfuerzo sobrehumano porque salgamos adelante. GRACIAS por esas interminables horas de trabajo arriesgando vuestra salud por ayudar a quiénes más lo necesitan, por infundir ánimos en medio de una situación complicada y por hacerlo siempre con una sonrisa ? A todos los profesionales que también están contribuyendo a frenar la curva a la vez que se esfuerzan por hacer fácil lo difícil, gracias ?? Y cómo no, a todas esas personas anónimas que con pequeñas acciones estáis logrando cambiar el mundo. ¡Mucha fuerza a todos! . No lo olvides, #QuédateEnCasa hoy para poder disfrutar mañana ? #LifeIsAGame #EsteVirusLoParamosUnidos". Con esas palabras, Carlos Clerc daba las gracias a su pareja y hacía extensible todo ese agradecimiento a todos los sanitarios que están siendo fundamentales en esta batalla contra el virus en España y en todo el mundo.





Carlos Clerc por su parte, al igual que el resto de sus compañeros, se mantiene en casa realizando ejercicio y las pautas que marca el club para estar a tono cuando vuelva la competición. Mientras, también aprovecha para echarle horas a los videojuegos, otra de sus grandes pasiones. Cabe recordar que el lateral izquierdo fue protagonista del torneo que realizó. A pesar de empezar ganando en octavos de final 2-0 acabo viendo como Lucas Pérez levantó el marcador 2-3.