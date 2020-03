El Levante va a tener competencia por Mickaël Malsa

Día 2 de septiembre de 2019 a las 23:55 horas. En las oficinas del CD Mirándés sitas en la calle Francisco Cantera número 1 de Miranda de Ebro reciben toda la documentación y pueden inscribir por fin al filo del plazo de la ventana estival, aunque el jugador había quedado libre y por tanto se podría haber hecho a posteriori en el caso de disponer de fichas libres, a Mickaël Malsa. La prueba que lo corrobora es que el futbolista todavía aparece validado en la web oficial de LaLiga a día 3 de septiembre. El futbolista con pasaporte francés se ha desvinculado del club holandés del Fortuna Sittard con el que aún le quedaba un año de contrato. La temporada anterior había estado cedido en el Albacete donde tuvo un rol secundario (participó en muchos partidos pero de forma residual) y tras no ejecutar el club manchego la opción de compra que tenía para hacerse con sus servicios, el jugador había quedado fuera incluso de su club propietario que le da la carta de libertad para poder ahorrarse su ficha. En ese momento es cuando Chema Aragón, director deportivo del conjunto burgalés, atento a la situación de antemano da el paso y apuesta por él para reforzar el eje la medular. Tenía 23 años.

Fue el último en llegar a la plantilla de un CD Mirandés en el que Iraola dejó claro que el futbolista necesitaba un tiempo de adaptación. De hecho el francés en las jornadas 4 y 5 fue convocado pero ni tan siquiera llegó a saltar al césped, y en la sexta apenas jugó un cuarto de hora. Fue a partir de la séptima ante el Alcorcón cuando entró en el once inicial y desde entonces hasta hoy, con alguna excepción puntual o forzada, ha sido indiscutible y su proyección ha sido meteórica.

Su rendimiento en LaLiga Smartbank ha sido clave en el equipo burgalés unque sin duda su principal escaparate ha sido la Copa del Rey realizada por el grupo dirigido por Iraola en la que, ante rivales de superior categoría como son Celta, Sevilla y Villarreal, todos ellos pertenecientes a LaLiga Santander, fue pasando rondas hasta caer en semifinales ante la Real Sociedad, eso sí, de forma ajustada.



Contrato hasta el 30 de junio... salvo cambio

Malsa termina contrato el próximo 30 de junio (salvo que la normativa cambie de forma excepcional a la espera de ver cómo se resuelven los contratos que se extinguen en esa fecha si la temporada se va a más allá como consecuencia de la crisis del coronavirus) y aunque el RCD Mallorca quiso firmarlo en el mercado invernal -antes de su explosión definitiva en Copa-, el conjunto bermellón no dio el paso definitivo cuando costaba 750.000 euros. Ese habría sido el único camino para que el Mirandés hubiese podido obtener algo de dinero por él ya que ahora, libre, se marchará en junio habiendo dejado en Anduva únicamente un buen sabor de boca.

Su buen rendimiento sobre el verde unido a esa circunstancia contractual sin duda apetecible, en un contexto además incierto en lo económico debido a la coyuntura actual como consecuencia de la expansión del COVID-19, ha hecho que prácticamente la mitad de equipos de Primera División -el futbolista encaja más en los de perfil medio o bajo a día de hoy- estén tras los pasos de unMickael Malsa al que le han bastado siete meses para que su vida haya dado un giro copernicano. De no tener equipo en septiembre todo apunta a que estará en LaLiga Santander la próxima campaña, y la opción de Orriols está sobre la mesa.



Catorce novias

Hasta 14 clubes, «nueve de ellos de LaLiga Santander y cinco más de LaLiga SmartBank» entre los que está el Levante UD se han puesto en contacto con el entorno del futbolista para hecerle llegar su interés por él. Además, algunos de los de Segunda División todavía tienen muchas opciones reales de ascenso a Primera una vez se renude la competición por lo que todo apunta a que el jugador, salvo sorpresa mayúscula, acabará jugando la próxima campaña en la máxima categoría culminando así su metórica proyección. v. linares



Un pivote duro y tarjeteado

Mickaël Malsa encaja a la perfección en el perfil de medio centro de contención con criterio. Obvimente no es -todavía- un futbolista de una calidad excelsa, pero lo que parece incuestionable es su capacidad de trabajo. Con la pelota en los pies no es un futbolista de desplazamientos espectaculares, pero suele hacer las cosas sencillas y su margen de error no es excesivamente elevado -sería un futbolista del perfil del colombiano Jefferson Lerma-. Su fuerte por contra llega en tareas defensivas ndonde es un futbolista que no se arruga a la hora de ser contundente. Esta temporada lleva cometidas en LaLiga Santander 33 faltas, un dato que tampoco es especialmente diferencial (hay 97 jugadores que han hecho más faltas que él), pero si hay otro guarismo que habla por un lado bien y por otro mal, Mickaël es el futbolista más amonestado de la categoría de plata del fútbol español con 14 cartulinas amarillas. Se ha perdido dos partidos ya por acumulación de amonestaciones y está al filo de su tercera suspensión. Cuando llega, si es necesario dser contundente, lo es. Paralelamente es cierto que el porcentaje de amonestaciones que recibe en proporción al número de faltas que comete es excesivamente elevado, pero cabe recordar que se trata de un futbolista de 24 años con un amplio margen de mejora por delante.