Sadiku la lía en un supermercado en plena cuarentena

El granota Armando Sadiku, cedido este curso en el Málaga CF, relató en 'Opinión' (un programa de la televisión albanesa) su experiencia durante el estado de alarma impuesto por el gobierno y, en concreto, una bronca que se llevó en el supermercado por incumplir las normas.

El delantero, que hasta la fecha estaba firmando una buena campaña en Segunda División con el equipo costasoleño, entró por videoconferencia a la emisión del programa y relató como unos empleados del super le regañaron por comprar en familiaa. "El presidente Pedro Sánchez tomó medidas muy estrictaas y hoy nos regañaron un poco en el supermercado porque teníamos dos miembros de la familia dentro. Y en el supermercado solo tiene que entrar uno y el otro tiene que esperar", relató.

Sadiku, muy activo en redes estos días, indicó que al margen de esa desafortunada conducta "está cumpliendo las normas como todos los demás" y que está "siempre con la pelota en los momentos difíciles".

"Aquí en España se dice que LaLiga puede comenzar el 24 de abril, pero no está al cien por cien confirmado", expresó. "Todo está bloqueado". No obstante, afirmó que el Málaga está muy pendiente de su situación. "El club está muy cerca de mí. Me ha traído materiales con los que estamos entrenando en casa y nos ha dado un programa de cosas que hacer para que no perdamos la forma que tenemos", indicó.