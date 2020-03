"Sabemos que el club está poniendo todo de su parte"

En su confinamiento, el delantero granota trata de mantener el tono físico aunque destaca lo mucho que echa de menos el césped y entrenar con los compañeros. Además, Mayoral habla de cómo terminar la competición, su vuelta en verano al Madrid

—¿Cómo está llevando Borja Mayoral la situación del Coronavirus?

—La verdad que bien. Es una situación un poco diferente pero bueno, haciendo cosas. Sobre todo por las mañanas entrenar mucho y luego intentar aprovechar el tiempo. Yo personalmente leyendo. Viendo muchas series, cocinando... intento entretenerme de la mejor manera posible.

—¿Qué es lo que peor está llevando de todo esto?

—Lo que más echas en falta es el día a día. Levantarte, ir a entrenar... eso es lo que más se echa en falta. Sí que es verdad que yo entreno todas las mañanas aquí pero bueno, no es lo mismo. Salir de casa, ver a tus compañeros... salir a la calle más que nada es lo que peor llevo.

—Habla de que necesita tocar césped y ver a los compañeros. ¿Cómo se prepara un jugador para cumplir con esa parte, sin tener precisamente esa parte?

—Te preparas haciendo lo físico. Luego pues lo muscular. Tenemos dos tipos de entrenamiento. Yo tengo cinta y bici y también pesas, todo tipo de cosas para hacer fuerza. Lo que se echa de menos al final es eso. El césped. Ponerte las botas... al final eso es lo que te lleva a los partidos y a competir tanto en esos partidos como en el día a día de los entrenamientos con el equipo.

—¿Cuál era su opinión sobre qué se debía hacer a la vuelta? Terminar, jugar a puerta cerrada, etc.

—A todos los futbolistas nos gusta jugar con la afición. Se está hablando de jugar a puerta cerrada... nosotros nos gustaría que se reanudara LaLiga y lo primero es que todo vuelva a la normalidad. Que todo el mundo se ponga bien. Ojalá después de todo esto podamos retomar la competición. Sí que es verdad que a nosotros nos gustaría que fuera con público, porque creemos que nosotros también jugamos para ellos. Son la esencia del fútbol.

—¿Tendrán que hacer pretemporada? Un pequeño margen para encontrar ese punto de forma.

—No lo hemos hablado con el cuerpo técnico pero suponemos que sí. Al final son muchos días que no tocas césped y que no estás con el ritmo de competición. Yo creo que se debería hacer lógicamente una mini pretemporada.

—En un escenario en el que el Barcelona y el Atlético de Madrid, entre otros, ya han presentado un ERTE. En su caso, ¿ha habido conversaciones con el club en relación a este tema?

—De momento no ha habido ninguna conversación de club a plantilla en relación a esto. Entendemos sin embargo que los trabajadores de las empresas estén preocupados por la incertidumbre que genera todo lo que estamos viviendo. Pero sabemos que el club en nuestro caso está poniendo todo de su parte. A nosotros no nos han comunicado nada. Entonces al final estamos a la espera de si nos comunican algo o al final nada.

—En cuanto al juego, en su caso no tuvo minutos contra el Granada en el último partido en el Ciutat de València. ¿Más ganas aún de volver a jugar con el equipo intuyo?

—Llevo tres semanas sin jugar porque el último partido no jugué y como todos creo. Tenemos ganas de jugar y de los entrenamientos. Eso lo echamos mucho de menos.

—Uno de los últimos que jugó fue contra el Real Madrid y además ganó. ¿Algún compañero del Madrid le escribió para recriminarle en tono de broma el 'favor' de haberles frenado en LaLiga?

—No, no hubo ningún mensaje. Pero imagino que se fueron jodidos porque al final estaba ahí líderes y nosotros ganamos y el Barça también. Entonces se pusieron segundos por eso. Supongo que fue un palo para ellos perder contra nosotros aquí en casa.

—En su caso, que está cedido por el Real Madrid en el Levante. ¿Nota mayor incertidumbre por el qué puede pasar en el verano? Si se acotan los tiempos entre una liga y otra tiene menos margen para ganarse un puesto o una nueva salida.

—Es un poco raro. Como todavía no sabemos nada, no nos hemos planteado nada. No hemos valorado nada. Estoy aquí hasta el 30 de junio y no sabemos qué va a pasar con LaLiga, pero a mí me gustaría terminarla con el Levante. Supongo que eso son más cosa de clubes y cuando pase toda la epidemia sabremos qué va a pasar en el futuro.

—Por último, ¿qué mensaje le envía a la afición que está en casa estos días de confinamiento?

—A los que están contagiados y a los más afectados les envío un mensaje de mucha fuerza y de ánimo. También para la gente que ha perdido a familiares y seres queridos enviales un fuerte abrazo desde aquí. En general a todos les digo que lo más importante es que esto pase, que se queden en casa. Ojalá que pronto volvamos a vernos todos en el Ciutat. Que volvamos a disfrutar de partidos como los que hemos disfrutado esta temporada. Que todo esto pase por el bien de todo el mundo y ojalá recuperemos la normalidad.