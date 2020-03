Deyverson: "Casi recibo una multa de 600 euros"

El exfutbolista del Levante Deyverson Da Silva, que actualmente milita en las filas del Getafe, reconoció que durante el periodo de confinamiento, decretado a nivel nacional por el estado de alarma, estuvo a punto de ser sancionado por no cumplir con las peticiones del Gobierno. Él y su mujer se libraron recientemente de una multa de 600 euros por saltarse las normas establecidas desde el Estado.

"Nos fuimos al mercado, la policía nos detuvo y casi recibimos una multa de 600 euros. No puedes salir con tu pareja, tienes que salir de forma individual. Aquí son muy estrictos, los chicos no salen de casa por nada", dijo el brasileño en una entrevista para el diario brasileño Globoesporte.

Sin embargo, el punta azulón se sinceró diciendo que no está sabiendo gestionar de la mejor manera posible el hecho de permanecer en su domicilio durante todo el día. El motivo se debe a su hiperactividad, algo que le impide estar tranquilo y sin realizar ningún tipo de acción. "Quedarse en casa, para mí, es bastante complicado. Estoy haciendo algunas actividades para no estar parado, haciendo abdominales. No puedo quedarme quieto, soy demasiado hiperactivo", declaró el delantero.

De hecho, contó que le llamaron la atención en dos ocasiones al ser cazado haciendo deporte en la calle. "Ya me habían avisado dos veces antes por salir a correr", aseguró.