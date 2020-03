Vamos a valorar un entrenamiento en Buñol con frío y lo que sea"

El centrocampista macedonio del Levante, Enis Bardhi, aseguró este martes que ha convertido su casa en "casi un gimnasio" para poder entrenarse a diario durante el confinamiento y subrayó que cuando acabe esta crisis sanitaria por el masivo contagio de coronavirus se valorará más "todas las cosas".

"Tenemos que entrenar y cuidarnos. Nos envían cada semana nuevos entrenamientos para hacerlos en casa. Mi casa es casi un gimnasio, pero es nuestro trabajo y hay que intentar aprovechar de la mejor manera esta situación y creo que estamos manteniéndonos bien para pensar que algún día vamos a salir de esta situación", dijo el jugador en una declaraciones al canal de televisión del Levante.

"A todo el mundo nos ha cambiado la vida en este tiempo" y se mostró convencido de que la sociedad aprovechará esta crisis para sacar "algo positivo. Echo de menos mucho los entrenamientos, el estadio, la ciudad, los partidos, lo que sea€ Cuando salgamos de esta situación hay que valorar todas las cosas, tomar un café y hablar con un amigo y no mirar el móvil", declaró.

"Vamos a valorar un entrenamiento en Buñol con frío y viento y lo que sea. Vamos a salir de este virus con muchas cosas positivas. Lo más importante es que la gente se sienta con salud y que se queden en casa", insistió el jugador balcánico.

El centrocampista del Levante dijo que echa de menos a su familia, que vive en Macedonia, y que cumple a rajatabla las órdenes de su madre para que cumpla con el confinamiento.

"Mi madre especialmente me dice que no salga de casa, que haga la compra online y que no salga", explicó el futbolista, que invierte el tiempo en "leer, ver una película o ver partidos anteriores para encontrar errores y mejorar cosas".

Además, Bardhi se refirió a la eliminatoria que debería haber jugador con Macedonia la fase de clasificación para la próxima Eurocopa, que finalmente se disputará en 2021. "Iba a ser histórico en Macedonia porque si ganábamos a Kosovo jugábamos otra ronda. Ahora nos toca cuidarnos. Este partido se jugará el 4 de junio, así que a prepararse a tope", finalizó.