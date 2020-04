"Esto no lo debemos olvidar y nos debe servir para mejorar"

El jugador granota destaca lo difícil que es a veces mantener el ánimo alto, sobre todo cuando el Coronavirus afecta de manera más cercana. Aunque es difícil y lo deportivo queda en un segundo plano, Coke también habla de fútbol, de cómo se prepara para la vuelta en un año complicado en lo personal y sin los minutos esperados.

¿Qué tal Coke? Lo primero, ¿cómo está y como lleva toda esta situación?

—Creo que ninguno habíamos pasado por algo así. Con diferentes sensaciones. En casa afortunadamente estamos bien pero sí que es verdad que no puedes estar ajeno a todo lo que ocurre fuera y el ánimo baja un poco. Ahí tienes que intentar venirte arriba para intentar pasar los días de la mejor manera posible y seguir hacia adelante.

Habla de esos estados de ánimo. ¿Ha tenido algún momento en el que se ha venido más abajo? ¿Cómo gestiona esos momentos?

—Cuando te llega algún caso sufres más. Mi familia y mis amigos están en Madrid y es inevitable que algún caso pues te llegue relativamente cercano a amigos. En esos momentos o cuando ves noticias, yo por lo menos las intento seleccionar porque si no lo haces no remontas en todo el día. Se necesitan fuerzas para estar en casa todo el día y para no desanimarte y seguir al pie del cañon. Porque nosotros tenemos que seguir al pie del cañon, hacerlo lo mejor posible y tener fuerzas para todo eso.

¿Ha descubierto algo de sí mismo Coke durante todo esto?

—Descubrir creo que no, pero sí que es verdad que le dedicas un tiempo más de calidad y más tranquilo a aquello que te gusta hacer y que con el ajetreo del día diario no puedes estar tanto tiempo haciéndolo como te gustaría.

En el tema físico habla de que tienen un deber. ¿Cómo se prepara uno en esta situación?

—Currando con lo que nos dicen los preparadores físicos y utensilios que tenemos para los ejercicios de fuerza. Luego la parte aeróbica lo que nos van mandando. Evidentemente lo que más echamos de menos y lo que más vamos a notar es esa inactividad en el campo. Esa chispa y ese manejo de balón que al final estando un mes y pico o lo que estemos, pues costará más en cogerlo.

En cuanto a la situación económica de los clubes y aprovechando que ha comentado que ve todas las noticias, intuyo que también las que afectan a ERTEs o recortes en otros clubes, ¿en qué punto de las conversaciones está el Levante con la entidad sobre este tema?

—Si te digo la verdad lo deportivo es lo que menos veo porque creo que ahora es lo menos importante. En cuanto a nosotros de momento no tenemos ninguna noticia al respecto. Imagino que estarán valorando cualquier tipo de escenario porque aún no sabemos qué va a pasar. Sería precipitado decir cualquier cosa de manera tajante porque tenemos que estar a la espera de situaciones. Tenemos que ser sensibles a la situación que afecta a todos en mayor o menor medida.

A nivel de temporada, ¿cómo cree que se debe retomar?

—Hombre, yo creo que aunque sea una mini pretemporada nos tienen que dejar. Eso está claro. Según vayan marcando las directrices del gobierno y sanidad de la mano pues nosotros iremos haciendo. Nosotros queremos jugar con público pero cualquier acto multitudinario, aunque pase un mes o dos meses más tendrá riesgo y querrán evitarlo. Lo ideal sería volver todos a nuestros campos con nuestra afición, aunque se me antoja complicado y difícil.

Afecta de manera directa también con las obras del estadio. Puede jugar el Levante de visitante, en La Cerámica e incluso en Mestalla. ¿Se ve de local ahí?

—Primero lo tenemos que jugar añlí seguro. No sé qué va a pasar de aquí poco. Si llegase la circunstancia sería porque el club ha agotado todas las vías de poder jugar en nuestro estadio.

En cuanto a su temporada. Los números demuestran que excepto con el Schalke nunca había jugado tan poco. ¿Cómo lo ha llevado?

—Ha sido difícil. Intentando poner el foco en los entrenamientos para dar lo mejor en cada situación. Es verdad que es la que menos he jugado pero otras veces también en otros equipos he estado en el banquillo partidos y mi labor ha sido la de intentar sumar en cada momento. Este año creo que no ha sido diferente. Intento sumar desde

mi papel que creo que es importante y que puedo aportar ya sea fuera, dentro... para eso estamos. Hay muchos futbolistas y aunque cuando no juegas no estás tan contento, forma parte de esto.

¿Ha hablado con Paco López durante el año de su situación?

—Hemos hablado claro. Varias veces. La comunicación es buena y él toma decisiones en función de lo que busque en cada momento. Evidentemente nada que reprochar al entrenador porque ese es su cometido y mi trabajo es entrenar para estar bien en los partidos y físicamente listo.

Por último, ¿qué mensaje le envía a la afición que está en casa estos días de confinamiento?

—Lo principal es que todos tenemos un objetivo común que es pasar esto de la mejor manera posible, aunque tristemente se ha ido mucha gente de la peor forma que uno se puede ir, que es sin despedirse de sus seres queridos. Esto no lo debemos olvidar y nos debe servir para mejorar. De todo hay que aprender, aunque esto esté siendo duro.