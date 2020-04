"Hay mucha gente muriendo como para pensar en mi contrato"

Bruno, jugador del Levante, ha asegurado que su futuro ahora mismo no es prioritario (su vínculo con el Levante UD expira el 30 de junio) porque "hay mucha gente muriendo" y explicó que no tiene ningún problema por el hecho de haber firmado con el club valenciano únicamente hasta el final de temporada porque "lo importante es que todo vuelva a la normalidad"."Me preocupa lo que pase con LaLiga porque cuando volvamos significará que todo ha mejorado mas allá de si yo termino contrato. Hay mucha gente muriendo para que ahora a mí me preocupe si yo termino mi contrato o no. Yo firmé hasta junio y tiene unos riesgos, unos que controlas y otros que no".

Bruno hizo un llamamiento a la prudencia y recalco la peligrosidad del virus: "Nos puede tocar a cualquiera incluido a nosotros por mucho que creamos que somos jóvenes y fuertes porque no lo saben los expertos que se dedican a eso. Me está costando dormir al estar acostumbrado a estar activo todo el día y llegar a la noche cansado. También la fatiga acumulada de los partidos. Me pongo una serie y luego otra, he visto documentales de todo tipo", afirmó.

Se desfoga practicando otra de sus aficiones como es el boxeo: "Tengo un saco y aprovecho, aunque más para mí y me sirve para estar un poco aislado de toda la situación y descargar la adrenalina, aunque por mucho que entrenes no es lo mismo que lo que te da competir, pero es una hora menos que estoy pensando en la situación que estamos viviendo".

Por último, en referencia a su etapa hasta ahora en el Levante, destacó su partido contra el Real Madrid, el de su debut, al asegurar que "probablemente ese partido haya sido el mejor de mi carrera".