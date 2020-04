"El Levante significa muchísimo para mí"

Boateng se encuentra en China, donde la situación con el Coronavirus se ha calmado, y desde allí reconoce que el mejor día de su carrera lo vivió como granota, el 5-4 contra el Barcelona. "Es precioso que la gente se acuerde de aquellos tres goles. No puedo olvidar ese día. Fue el más feliz de toda mi carrera y es que aquel partido tuvo un gran impacto en mi vida. Fue una noche histórica", reconoce el delantero en una entrevista para SUPER.

Obviamente, el impacto de aquel encuentro en su carrera fue enorme y meses después le llegó la oportunidad de desembarcar en el fútbol chino, aunque Boateng reconoce que podría haber una segunda parte en la entidad de Orriols. "El Levante es un gran club. Nadie sabe qué puede pasar mañana, así que esperemos a ver qué nos depara el futuro", explica el jugador, agradecido al club granota. "El Levante significa muchísimo para mi. Fue como estar en casa. Les agradezco por la confianza que tuvieron en mi y la oportunidad que me dieron", afirma el delantero, quien recuerda el grito de "Macho Levante" durante la entrevista.

Por su parte, sobre la etapa en China, el jugador del Dalian Yifang señala que no fue fácil, pero que con tiempo y paciencia las cosas comenzaron a salir. "Fue algo complicado en mis inicios. Tuve dificultades para adaptarme pero con tiempo mis compañeros entendieron mi estilo de juego y todo salió rodado", explica el ariete, quien destaca que "entrenar a las órdenes de Rafa Benítez es un privilegio. Es un gran entrenador y una fantástica persona. He aprendido muchísimo con él".



La crisis del Coronavirus

El futbolista africano desvela en la entrevista cómo ha vivido esta crisis sanitaria global y qué le han comentado desde el vestuario granota. "Ha sido una gran preocupación alrededor de todo el mundo. He vivido la situación en China y en España. He hablado con mis compañeros sobre cómo lo están viviendo en estos momentos. Me han dicho que están en casa y sin entrenar como equipo hasta nueva orden y que la situación no es tan buena como aquí ahora", señala el delantero.