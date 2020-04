Sonia Bermúdez sueña con ser entrenadora

La futbolista del Levante Femenino Sonia Bermúdez reconoció que le gustaría ser entrenadora cuando abandone su etapa en el fútbol profesional y por eso desveló que ya estudia el segundo nivel del curso de entrenadores, porque se trata de un mundo que siempre le había llamado la atención. "Querría aprender de varios entrenadores, poder ver su metodología de trabajo", explicó a EFE la delantera madrileña del Levante en una entrevista en la que confesó que "se acerca el momento" de poner punto y final a su carrera profesional.

"Tengo 35 años y me gustaría estar vinculada a este deporte. Siempre me ha llamado mucho la atención el mundo del entrenador y me ha gustado analizar el juego y a las rivales. Al final tengo que formarme y es mejor hacerlo en activo, ya que lo puedo compaginar", dijo la futbolista.

Sonia Bermúdez, que es una de las jugadoras españolas con mejor palmarés tras haber ganado nueve ligas en España con distintos equipos y ser la máxima goleadora de la competición liguera entre 2012 y 2015, explicó que tras obtener el primer nivel entre septiembre y noviembre de forma no presencial ahora acudía dos veces por semana durante tres horas para obtener el Título UEFA B.

"Me está gustando bastante el curso porque estudias cosas que das por hecho que sabes pero ahora las ves de otra manera. Ahora cuando la entrenadora nos pide algo en un entrenamiento te das cuenta de para qué sirve, aunque ahora sigo con el chip de jugadora", declaró.

Sonia comentó que su intención, además, es aprender inglés "para poder tener más opciones de futuro" y que entre junio y agosto tiene previsto cursar, de forma intensiva, el título UEFA A y si lo consigue ya solo le faltaría el último nivel de formación que le permitiría entrenar en el extranjero.

La delantera del Levante, que confesó que ve mucho fútbol y que todos los libros que tiene son sobre este deporte, comparte clase con su compañera de equipo, la argentina Estefania Banini y con el defensa costarricense del Levante, Óscar Duarte.