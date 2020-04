Los objetivos no varían para el Levante y el Valencia Femenino

Las futbolistas del Valencia CFF Mari Paz Vilas y Bea Beltrán, y las jugadoras del Levante UDF Ivana Andrés y Gemma Gili mantuvieron una charla, en la que también estuvo la exguardameta granota que defiende la portería del Barça, Sandra Paños, a través de un directo habilitado por la FFCV y todas dejaron claro que, independientemente de cuándo se va a retomar LaLiga Iberdrola y de la medida que quiere lanzar la RFEF en suprimir los descensos en las categorías estatales femeninas y masculinas hasta Segunda Divsión, la mentalidad de pelear por sus respectivos intereses deportivos.

La delantera valencianista reconoció que el plano futbolístico es secundario ya que la salud es lo único prioritario, pero es consciente de que salir del pozo es algo por lo que batallarán hasta el final. "Primero pensamos en la salud, pero es verdad que hay que pensar en la vuelta y en el equipo. Entrenamos cada mañana en equipo online para sacar al equipo de abajo", se sinceró la gallega, a lo que la joven defensora también siguió el mismo discurso. "El equipo está mentalizado para, si se vuelve, estar en la mejores condiciones para salir de esa situación", reconoció la nacida en Tres Cantos.

Mientras, Ivana Andrés mostró sus sensaciones alrededor de la rutina diaria, y lanzó un mensaje de prudencia a la hora de volver a la competición, ya que piensa que debe haber un proceso de adaptación pese a que su equipo ansíe ir a Champions el año que viene. "Mentalmente y físicamente es difícil pese a que entrenemos telemáticamente. Perder físico vamos a perder, por lo que debemos tener un mínimo 15 días de entrenamientos para evitar lesiones. Se hace duro pero estamos preparadas para volver a pelear por nuestros sueños", dijo.

Gemma, por su parte, no se escondió. La detención de la rutina fue un frenazo a su plan para asaltar la segunda plaza. Por ello, este confinamiento debe servir para que su equipo salga refortalecido. "El objetivo es la Champions. LaLiga de repente se paró y, pese a ello, los objetivos no se paran. No vamos a dejar de trabajar al máximo durante estas semanas, mentalmente mantenernos fuertes y tener el objetivo en la cabeza. No depende de nosotras y siempre es complicado, pero hay que estar preparadas para seguir peleando", reconoció la centrocampista.