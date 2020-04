Ivana: "Hay días que no apetece nada entrenar pero es lo que hay"

La futbolista del Levante Femenino, Ivana Andrés, reconoció que durante el confinamiento hay días que no le apetece "nada" entrenarse, ya que no dispone de "mucho espacio" en su domicilio para trabajar, pero subrayó que, aunque se hace duro, deben estar preparadas por si la situación mejora y las autoridades permiten que regrese la Primera Iberdrola.

"Siempre intento pensar en positivo pero hay ciertos días que no me apetece nada. Me apetece entrenar en el campo, no hacer entrenamientos sin balón, pero es lo que hay. No soy una privilegiada y no tengo mucho espacio. Lo que a mí me motiva es estar en las mejores condiciones posibles para poder competir", dijo Ivana en una conferencia virtual organizada por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV).

La defensa internacional del Levante explicó que cuando regresen a los entrenamientos deben hacer una pretemporada de quince días antes de volver a jugar para evitar lesiones. "Es difícil mental y físicamente porque aunque se intenta mantener la forma todo lo posible perder vamos a perder", afirmó la jugadora valenciana.

"Se hace duro pero hay que trabajar por si la situación mejora y si el Gobierno permite jugar que sea en las mejores condiciones y es lo que intentamos hacer", remarcó.

Su compañera en el Levante Femenino Gemma Gili explicó que aspiran a "pelear por la segunda plaza" de la clasificación cuando vuelva la Primera Iberdrola y destacó el crecimiento que ha experimentado el fútbol femenino en los últimos años. "Está en un punto de crecimiento que es imparable, es el sueño de muchas niñas y ya no va a ser fácil de parar", manifestó.

En la misma línea se expresó la guardameta del Barcelona Sandra Paños, que explicó que la inversión que, por ejemplo, ha hecho la Federación Catalana de Fútbol ha mejorado la formación en el fútbol femenino.

"Es necesario que se apueste de esta manera y que se vaya mejorando la estructura del fútbol femenino. Se han creado más categorías para que las niñas jueguen. Antes había muchos saltos de edad y ahora esto ayuda mucho a que jueguen niñas con gente de su edad y se tengan que crear más equipos en los clubes", indicó.