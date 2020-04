Roger se suma a una iniciativa de ayuda a los más necesitados

"GATE of Football es una fundación global que tiene como misión ayudar a los niños y niñas más desprotegidos". Así se presenta en redes sociales esta organización, que hoy ha anunciado un fichaje de lujo, el del delantero granota Roger. "Me uno a Gate porque creo que es un proyecto muy bonito. Creo que estamos en una posición en la que podemos ayudar a los que menos tienen. Y me parece una oportunidad muy bonita de que estos niños que no tienen tanto puedan disfrutar de un poquito de nosotros", señaló el futbolista granota.

Esta organización está en colaboración con el Club Atlético Pan Bendito Madrid, que está liderado por el 'Langui' y que tiene entre sus 'Gaters', como así llaman a sus 'colaboradores', como es el caso de Roger, a otras caras conocidas como Soldado, Nano Rivas, Rochina, Alberto de la Bella y Álvaro González.