Roger Martí mantiene la ilusión de superar el récord de Koné

Roger Martí, máximo goleador nacional junto a Gerard Moreno y Lucas Pérez, hizo balance de su cuarentena y no desvió su ilusión de superar el récord que posee a día de hoy Koné. El marfileño ostenta la marca de quince goles en una temporada en Primera División, la más elevada en la historia del Levante UD, y el delantero, por dinámica y buen estado de forma, tiene un alto margen de posibilidades para superarlo.

"Es algo bonito la opción de llegar a los quince de Koné o incluso superarlo. Sería algo histórico y bueno para mí. Coincidí con él cuando subí del filial y la verdad que era un jugador increíble en el que me fijaba mucho", se sinceró 'El Pistolero' en los medios oficiales del club.

Además, reconoció que la detención de LaLiga Santander por el estado de alarma es una situación que le ha afectado, ya que gozaba de un notable nivel en la punta de lanza granota. Pese a ello, trabaja diariamente con la mente puesta en el regreso de la competición, con el objetivo de darlo todo en los planes de Paco López. "Nunca es buen momento para que pasen estas cosas. En lo deportivo me estaba encontrando muy bien y es una pena que haya habido este parón. Pese a ello, sigo preparándome física y mentalmente de estar al máximo", asumió el '9'.

No obstante, siente añoranza por la rutina. El hecho de que su día a día esté lejos de Buñol y del ámbito competitivo, debido a una situación excepcional, es algo que el atacante intenta llevar de la mejor manera, aunque no se acerque a la normalidad. "Echo de menos todo. El ir a entrenar, competir, jugar los partidos... Seguimos entrenando en casa pero no se acerca al día a día. Pese a ello, lo estoy llevando bien. Hago las tareas que nos mandan los preparadores físicos y eso hace que estemos distraídos. Luego intento ver películas, series y jugar a la play", dijo.