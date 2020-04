El día que Schuster me llamó (al menos) tres veces "listo" en 'prime time'

"¿Y eso qué tiene que ver con fútbol? Listo, que eres un listo. Listo...". Creo recordar que esas fueron las palabras exactas con las que Bernd Schuster me respondió en enero de 2005 en la sala de prensa de Mestalla. Y si no eran esas exactamente, seguro que se parecían mucho. Eso no se olvida fácilmente, créanme...

Acababa de finalizar el primer Derbi en el que se enfrentaban Valencia CF y Levante UD en Primera División después de cuatro décadas de peregrinaje granota por el desierto de las categorías más modestas y el conjunto levantinista había caído 2-1 ante su rival ciudadano, no sin polémica. El tanto que a la postre les dio el triunfo a los de Mestalla fue un gol de los denominados 'fantasma' obra de Mista que los xotos vieron dentro de la portería y los granotas fuera, si bien es cierto que la portada de SUPER al día siguiente con el titular (obra de Tito Bau) '¡Entró, entró!' y una foto (obra de Paco Calabuig) hacía pensar que la pelota sí había entrado realmente.

Yo no trabajaba aquel día -manda huevos-, pero después de varias semanas elaborando reportajes y trabajando informaciones referentes a ese partido -NUESTRO partido con mayúsculas- junto a la que entonces era mi compañera Raquel G. Roca, pensé que un evento de aquel calado había que verlo en directo y me metí tanto en el papel que decidí entrar hasta a sala de prensa. Maldita la hora.

Créanme también si les digo que la pregunta que le hice al alemán -que empezó aquella temporada como un tiro y acabó siendo destituido con el equipo cuesta abajo y sin frenos en una campaña en la que el Levante acabó descendiendo a los mandos de un jovencísimo José Luis Oltra- era sencilla para él. Admito que no la recuerdo tan bien como la respuesta, pero después de encajar uno de los goles como consecuencia de una pérdida (creo recordar de Alberto Rivera) en zona de inicio le vine a cuestionar sobre si el equipo había pagado su voluntad de proponer siempre un futbol muy elaborado (conviene recordar que futbolistas como Jesule, Alexis o Culebras eran los que iniciaban aquellos ataques organizados con lo que ello conlleva).

Parafraseando al malogrado Paquirri en Pozoblanco, la 'cornada' yo diría que no tuvo "dos trayectorias" sino tres. Una por cada vez que me llamó listo. De poco sirve ahora argumentar que cuando me respondió, yo ya no tenía el micro en la mano -en las ruedas de prensa muy pobladas, y aquella lo era, en cuanto haces la pregunta el micrófono es trasladado al siguiente periodista en el orden de cuestiones- porque la verdad es que a medida que iba repitiendo el adjetivo yo me iba escurriendo por la silla hacia abajo y me iba haciendo más pequeñito a la vez que la palabra "listo", con el particular acento del alemán, resonaba con eco en mi cerebro. En ningún caso habría replicado porque me sorprendió y superó a partes iguales.

Para el fútbol valenciano era un evento de máximo calado e incluso fue noticia a nivel nacional. De hecho, jamás olvidaré cómo al día siguiente las imágenes del rubio enfurecido -que años después dirigió al Real Madrid con el que se proclamó campeón de Liga- rodaban por todos los 'zappings' de las principales cadenas televisivas del país. Uno de mis pocos consuelos aquel día, en el que para colmo me tocó ir a Buñol y lidiar con un entrañable anciano que con una moneda me intentaba convencer de que la foto de la portada del periódico estaba trucada, fue comprobar que, como debe ser, las cámaras solo enfocaban al protagonista, que era quien respondía, y se olvidaron de quién hizo la pregunta.

El Levante había regresado a la máxima categoría 40 años después de las manos del añorado Preciado y del por algunos demonizado Villarroel -creo recordar que con Quico Catalán como portavoz de aquel consejo- y aquel fue un partido en 'prime time, un acontecimiento, o así lo interpretamos al menos en SUPER porque la ocasión lo merecía.

Han pasado quince años y aún hay amigos que me lo recuerdan, pero desde ese mismo día en el que sucedió intenté hacer una lectura positiva de aquello. Hubo compañeros que se solidarizaron conmigo y otros que se 'chotearon' -nunca mejor dicho- de mí, pero desde tiempo atrás tengo claro que los errores sólo son errores si no aprendes de ellos. Si aprendes son tan solo aprendizaje. Dicho eso, pasarse de listo (que es un error que yo he cometido en más de una ocasión) es algo que hay que evitar, pero siempre preferiré que me llamen "listo" a ser un poco tonto...