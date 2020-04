"El final de LaLiga será una carrera de pocos metros y muy rápida"

El portero del Levante Aitor Fernández explicó este miércoles que el tramo final de Liga, con la disputa en principio de las últimas once jornadas que faltan, será "una carrera especial de pocos metros y muy rápida" y que en su equipo se preparan diariamente con el objetivo de adelantar todo el trabajo posible para cuando regrese la competición.

"Será algo totalmente distinto. Hablamos con psicólogos y con los entrenadores porque no va a haber mucho tiempo para prepararnos físicamente de cara a todos los partidos que vienen y estamos tratando de adelantar todo para que cuando llegue esta carrera de pocas semanas estar preparados", dijo Aitor en una entrevista en el canal de televisión oficial del Levante.

El meta vasco explicó que hacen diariamente videollamadas para trabajar a nivel táctico "porque uno tiende a desconectar mucho después de un mes y pico" sin entrenar con normalidad. "Tratamos de analizar a nuestros siguientes rivales, mejorar nuestros errores y ensalzar nuestras virtudes. Lo hacemos con el cuerpo técnico y con el preparador físico tratamos de no perder ni la fuerza ni la resistencia", indicó.

Sobre su temporada, en la que ha mostrado un gran rendimiento y es el portero que más paradas ha hecho, Aitor comentó que prefiere no hacer "excesivo caso" a los piropos que recibe. "Tenía un entrenador que decía que los halagos debilitan. La temporada todavía no ha terminado y no puedes hacer un análisis. Trato de no pensar en esos halagos", destacó.

Aitor, que renovó su contrato con el Levante hasta 2023 el pasado otoño, hizo un repaso a su trayectoria en el club valenciano desde su llegada hace dos años.

"Al final, trato de ser yo mismo, de trabajar, mejorar y hacer las cosas la mejor posible. Parece que a la afición y el entorno le gusta lo que hago. Al principio me costó un poco, porque el estreno en Primera División me llegó con 27 años y no lo quería perder por nada del mundo. Se vio a un Aitor más cohibido y ahora por la confianza del entrenador se está viendo a un Aitor mucho más suelto y que ofrece mejores resultados", resumió