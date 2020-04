Comunicado oficial del Levante sobre los campus de verano

"El Levante UD no llevará a cabo los tradicionales campus de verano que viene celebrando en los últimos años para los jóvenes futbolistas, debido a la situación generada por el COVID-19. Desde el club lamentamos las molestias que esto pueda crear pero el motivo no es otro que anteponer la salud de todos por encima de otras situaciones". Con esas palabras, el Levante informaba de la decisión de no celebrar los tradicionales campus veraniegos debido a cuidar la salud de todos los implicados.

El club en ese sentido está intentando solucionar todos los posibles contratiempos que están surgiendo debido a la crisis del coronavirus. Cabe recordar que el Levante Unión Deportiva ha servido de ejemplo de solidaridad durante toda la pandemia y continúa tratando de ayudar en lo máximo posible. Proyectos, donaciones e incluso el Ciutat al servicio como espacio abierto a Sanidad han convertido al club granota en ese espejo de cómo gestionar una crisis como la actual. También a nivel interno con futbolistas y trabajadores. El último de esos gestos fue la donación de 100.000 mascarillas 3-PLY (desechable quirúrgicas) anunciada el pasado viernes a la Generalitat con el objetivo de suministrar uno de los 'bienes' más importantes para frenar el virus. Además, también se han realizado llamadas a socios mayores de 70 años.