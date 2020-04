Radoja, recuperado, se entrena y ve 'La casa de papel' en Serbia

Nemanja Radoja está pasando el confinamiento en Serbia junto a su familia y explicó este martes en declaraciones al club que allí la situación es bastante más relajada que en España: "Estoy bien con mi familia. La situación aquí está un poco mejor, podemos salir a la calle hasta las seis de la tarde. Se puede ir con amigos y disfruto con ellos cuanto puedo".

El balcánico, ya recuperado de su lesión según él mismo ha confirmado, aprovecha el tiempo confinado para ver series (en concreto 'La casa de papel' y 'You' son dos de las que más le han enganchado) y películas en castellano, aunque no oculta sus ganas de volver a jugar: "Ojalá que lo antes posible empecemos a jugar al fútbol. Para mí es importante que la gente vaya al estadio y espero que eso también se logre. No sé cuándo, pero espero que lo antes posible y que disfrutemos todos del fútbol y de la vida también".