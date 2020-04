"Lo que sentí tras ese partido es un recuerdo que no se me olvidará nunca"

"Lo que sentí tras ese partido es un recuerdo que no se me olvidará nunca"

El 29 de abril de 2017, el Levante de Juan Ramón López Muñiz ascendía de manera directa a Primera División y tres años después el entrenador, gran protagonista de aquella gesta, atiende a SÚPER desde Málaga. El técnico recuerda cómo se gestó aquel logro y analiza detalle a detalle las entrañas de aquel espectacular equipo que arrasó Segunda. Eso sí, a pesar del dominio granota, como él mismo reconoce, hasta que no acabó el partido contra el Oviedo no respiró tranquilo. "Cuando estás ahí dentro no lo valoras como desde fuera. Mis amigos a veces me llamaban y me decían, ya estáis en Primera. Y yo les decía 'qué va'. Si ahora viene este equipo... como bajemos de 10 puntos de ventaja, la presión, los nervios, la prensa, etc. El nerviosismo que podía haber en el vestuario por bajar de esa ventaja que tuvimos todo el año estaba. Pero pasó algo muy bueno, algo que tenía el equipo. Cuando llegaba ese partido clave ganaban. Nos empezamos a distanciar y nos pusimos a 6 o 7 puntos y se suspendió un partido por el granizo... Luego llegaba el partido clave y no fallaban", señala Muñiz, con una sonrisa recordando el descenso de la 2016/17.

El encuentro contra el Oviedo terminó con triunfo y a partir de ahí sí que empezó la fiesta. "Creo que cuando estás viviendo ese momento no valoras la importancia que tiene ese partido. Tenemos un montón de ventaja y un montón de partidos y de alguna manera no piensas en que después de ese partido puedes estar celebrando el ascenso. Cuando acabó es cuando te das cuenta de todo lo que se ha hecho durante la temporada, lo que se ha conseguido y la cantidad de gente que se ha llevado una alegría por ese triunfo. Entonces es cuando más lo disfrutas. Nos fuimos a juntarnos con nuestras familias y lo celebramos juntos... es un recuerdo que no se me va a olvidar nunca. El anterior ascenso que tuvimos en Málaga creo que no lo disfrutamos tanto y no sé si es porque según te vas haciendo mayor lo vas viendo más difícil y ahora le das más importancia", explica Muñiz, quien también analiza todas las situaciones vividas durante el curso, desde la portería hasta la delantera.

Aquí puedes ver la entrevista completa:

Curiosamente, ese año empezó con un Numancia-Levante, el mismo partido con el que se retiró Muñiz como jugador profesional, una anécdota que recuerda en SÚPER. "Pasa muchas veces en el fútbol situaciones así. En los sorteos de Copa siempre pienso, me va a tocar el siguiente que tengo en liga. Pasa así. Sí es verdad que mi último partido como jugador fue contra el Levante y mi primer partido en el Levante contra el Numancia y en Soria. Dices... son anécdotas que seguramente no serán casualidad, porque sucede muchas veces. Cuando sales de allí ganando 0-1 dices, esto ha arrancado bien. En un campo difícil como este", explica el entrenador, quien recuerda la confianza que le dio a Jason tras ver su "hambre y ganas" en pretemporada. Sobre el centro del campo, uno de sus pilares, destaca la competencia y el buen nivel de todos. "Empezamos intentando ser protagonistas. Con Campaña, Natxo Insa y Espinosa y Jason más Morales o Rubén en banda. Y con Roger arriba. En los primeros cinco, seis, siete partidos el equipo fue arrollador, pero luego las fuerzas se equilibraron y es normal en una temporada. Ahí intentas proteger ciertos aspectos. Espinosa empezó con un papel fundamental y ayudó mucho en ese aspecto. Porque también beneficiaba a la velocidad por bandas. Luego tuvimos que cambiar por momentos o estados de forma", señala el entrenador, quien también habló del buen nivel ofensivo del equipo.

De hecho, sobre la figura de Roger, el entrenador señala la importancia que tuvo el '9' en Segunda y lo que supuso esa lesión en la pretemporada tras el ascenso. "No me ha sorprendido su nivel en Primera. Yo lamenté mucho su lesión cuando empezó la temporada en Primera. Fue importantísimo no poder contar con él desde el primer momento. Esa lesión fue durísima y los recambios no eran ya Roger. Sabíamos que el importante de la delantera no estaba", explica Muñiz, recordando lo que sumaron los tantos del Pistolero.



Ascenso a la máxima categoría

A partir de esa misma tarde, e incluso antes, ya se fue perfilando el proyecto de la 2017/18 y el entrenador granota analiza cómo fue esa hoja de ruta de trabajo. "Sí que es verdad que en determinados momentos no había coincidencia de opinión. Cada uno tenía su idea y cada uno la plasmaba y luego había unos responsables que tenían que decidir. Hubo un poco de 'yo haría esto', como entrenador. Yo no podía tomar decisiones, no era mi responsabilidad. También ellos tenían unas limitaciones económicas que había que respetar. No teníamos la misma opinión", señala el entrenador granota, quien también analiza ese arranque en Primera y cómo se fue complicando. "Lo que tienes que hacer cuando subes a Primera, de Segunda División, yo recuerdo que de agosto a noviembre éramos el equipo revelación. Yo me acuerdo que hablaban maravillas de nosotros. Pero las expectativas ahí suben muy arriba. Luego cuando vuelves más o menos al sitio donde deberías haber estado empieza a doler. Empiezas a pensar que no puedes conseguirlo", afirma Juan Ramón López Muñiz.

El final se produjo tras un cúmulo de situaciones que acabó con Muñiz fuera del cargo. "Recuerdo un partido muy importante contra el Valencia, que hubo una actuación arbitral... yo nunca me quejo de los árbitros pero aquella fue tremenda. Teníamos el partido ganado y nos anularon el gol de Coke que no había sido un jugador nuestro el que empuja. Nos quitaron el gol que nos ponía por delante. Luego nos pita un penalti que nadie sabe como fue ni como apareció. No había jugadores cerca y pitó penalti. Luego fuimos a Vitoria, nos expulsan a Chema y ellos fallan el penalti. Llega el minuto 95, nos marcan el 1-0 en una falta nos marcan de cabeza. El siguiente partido íbamos 1-0, contra el Espanyol en casa, en el 92 o 93. Y ahí fue donde el consejo de administración decidió tomar esa decisión", declara Muñiz en la entrevista para SÚPER.

El técnico reconoce en ese sentido que a posteriori se analizaron qué cosas podrían haberse hecho de una manera o de otra, pero a pesar del final destaca lo feliz que fue en esa etapa en el Ciutat de València. Durante ese tiempo, Muñiz dejó su huella en la afición y sobre el césped. Por ello, el técnico repasa muchas otras situaciones de juego vividas durante ese proyecto. El repaso táctico de aquel Levante, el cambio de Remiro a Raúl, el año de Morales y Lerma, la sustitución de Espinosa con ese cambio contra el Getafe que acabó con la frase "me has fumado míster"... Puedes ver todo eso en la entrevista completa en nuestro canal de YouTube.