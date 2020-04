"Soy del Levante desde antes de nacer"

Su nombre es Carlos Gómez, 'Soko' artísticamente hablando, y actualmente está en boca de todo el levantinismo. El rapero valenciano, procedente del barrio de 'El Cabanyal', compuso un rap dedicado al Levante Unión Deportiva que dio la vuelta a todos los parámetros de la entidad. Desde los aficionados hasta los canales de comunicación del propio club, que se hicieron eco del tema. Incluso, varios jugadores compartieron su canción en sus distintos perfiles. "Cuando vi que la subió el club fue lo máximo, increíble. Por decirte, fue el mejor día de mi vida", comentó en una entrevista para SUPER.

Sin embargo, su canción no nació fruto de la casualidad. Nacido en 1996, llevaba mucho tiempo con la mentalidad de dedicarle un tema a su equipo, ya que su hobbie es el género del rap y es un ámbito al que lleva mucho tiempo dedicándose. No en vano, por su cabeza pasó la posibilidad de dedicárselo a uno de sus futbolistas favoritos. "Hace dos o tres años quise hacerle un tema a Morales", confesó el protagonista.

No obstante, su sentimiento de pertenencia hacia al cuadro azulgrana tiene tintes de gran vinculación. Aficionado desde pequeño, no entiende su vida sin el equipo de su corazón. "De verdad que soy granota a muerte, mataría por el Levante. No te imaginas lo mucho que soy del Levante", reconoció, además de confesar que algunos de sus familiares más cercanos estuvieron ligados a la entidad granota.