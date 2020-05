Del fichaje de María Méndez al interés del PSG en Eva Navarro

A expensas de la vuelta a la normalidad y de las decisiones pendientes respecto a la planificación de la 20/21, el Levante ha seguido haciendo camino. El fichaje de la rayista Sheila García se cayó en el último suspiro, pero no va a ocurrir lo mismo con el de María Méndez 'Pecas'.

'Pecas', de la generación de campeonas del mundo y Europa sub-17, debutó con 15 años en Segunda División con el Oviedo Moderno y está considerada como una de las perlas del fútbol español. La central del Deportivo, con una oferta de tres temporadas, no renovará en A Coruña y lo tiene todo encarrilado para convertirse en granota. Aunque no es oficial, el acuerdo es absoluto.

Sin embargo, no sólo el capítulo de entradas es el que preocupa en Orriols. El pasado verano se consiguió retener a la prometedora Eva Navarro pese a la tentativa del Real Madrid-Tacón. Sin embargo, la continuidad de la yeclana en el próximo proyecto, del mismo modo que la de su compañera Ona Batlle, se antoja peliaguda.



París Saint-Germain y Tottenham

Y eso que en Orriols tienen de su parte la nueva cláusula de formación del primer convenio colectivo del fútbol español. Un blindaje de 500.000 euros para cualquier club español que quiera fichar tanto a Eva, con el Atlético y de nuevo el Real Madrid al acecho, como a Ona, en la órbita también del FC Barcelona.

Si no llegan a un acuerdo, y las posturas en este sentido se mantienen tirantes, el destino de ambas en caso de no querer continuar se encuentra en el mercado extranjero, ya que medio millón se trata de una cifra prohibitiva para cualquiera pero no tiene validez más allá de nuestras fronteras. Eso sí, no podrían volver a jugar en España como mínimo hasta tener cumplidos los 23 años (Eva tiene 19 y Ona 20). Si volviesen antes la cláusula seguiría vigente.

La temporada pasada apenas se pagaron 400.000 euros en todo el mundo por transferencias de jugadoras. Equipos del potencial del PSG y el Tottenham ya se han posicionado en la carrera por Eva mientras que el Manchester City ha hecho lo mismo por Ona. El Levante, pese a intentarlo, va a tener muy complicado retenerlas.