Halilovic desvela que rechazó una oferta en el último mercado de invierno

Alen Halilovic ha estado en la órbita de Mestalla en numerosas ocasiones durante las últimas temporadas. Sin embargo, no es del Valencia del que recibió una oferta el pasado enero sino del Levante UD. Así lo ha desvelado el propio futbolista, ex entre otros del Barça, en una entrevista desde Holanda, donde ahora juega para el Heerenveen cedido por el Milan. La falta de minutos, apenas 495 en 17 partidos, lo empujó a valorar opciones y al parecer la granota fue una de ellas.



"Regresar a España era una opción, pero no quería volver a cambiar de club. El Betis, el Levante y el Espanyol lo intentaron. Quería pelear por un puesto en Heerenveen y logré hacerlo. Me alegra ser paciente. He estado esperando mi oportunidad, y durante el último mes he demostrado que puedo. Es una buena escuela para el futuro", asegura en la agencia Hina, donde admite que su deseo es "regresar a Milán e intentar demostrar que puedo jugar".

Halilovic, en su etapa con el Las Palmas.

El Levante sólo hizo dos movimientos en el mercado de invierno. Fichó a Bruno, además casi sin coste para cubrir el traspaso de Cabaco, y recuperó a Koke para suplir a Oier. Sin margen con el fair-play apenas tenía posibilidades de maniobra. Paco López siempre declaró que estaba satisfecho con la plantilla que tenía. Pese a la ausencia de competidores específicos para Morales y Hernani, ni siquiera reclamó el fichaje de un extremo que podría haber sido el '10' serbio.



"Todavía estoy esperando acontecimientos en Italia. Veremos cuáles son sus deseos y cuáles serán las reglas a partir de ahora, por lo que todavía no sé dónde continuaré entrenando. Mi préstamo es hasta el 30 de junio, así que debería entrenar aquí hasta el final del contrato, aunque el campeonato haya terminado", declara Halilovic, que no se cierra la puerta de cara al futuro.