Sergio León se enzarza con un aficionado por Twitter

Sergio León tuvo un pequeño rifirrafe con un aficionado a través de su perfil de Twitter. El delantero levantinista mostró su disconformidad con la actitud de algunos ciudadanos ante el día de el Gobierno dio viabilidad a realizar deporte al aire libre en distintas franjas horarias, ya que las calles se llenaron de personas que, según su consideración, no habían practicado deporte con anterioridad. Lo que reflejó una gran cantidad de gente y, por consiguiente, el riesgo a que aumenten los contagios.



Ante su manifestación, un aficionado bético, a través de dicha red social, aprovechó para recordarle su situación con un tono despectivo. "Son como tú los domingos, que no sales del calentamiento", cita el mensaje dirigido al '7' granota. Algo que no quedó en segundo plano para Sergio León y que no dudó en responder, recordándole grandes hitos del punta nacido en Palma del Río con la zamarra del Betis.





Eso no lo decías el día de copa, el día del derbi, el día del Eibar, el día de Getafe eh ???? — sergio leon 7 (@7sergioleon) May 2, 2020

"Eso no lo decías el día de la copa, el día del derbi, el día del Eibar, el día del Getafe, eh", replicó. Sin embargo, quien le dedicó unas palabras desafortunadas, y que siempre le ha "considerado un crack".