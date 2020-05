"Me considero un futbolista con gol"

El delantero del Levante Borja Mayoral mantuvo una charla con el tenista Pablo Andújar, en un directo mediante el Instagram oficial del club, y reconoció que se considera un futbolista con gol. Sin embargo, asumió que no es lo que más le atrae del juego, ya que, según su criterio, a los atacantes no solo se les debe de medir por las dianas que anoten.

"Considero que soy un futbolista con gol, he marcado muchos a lo largo de mi carrera. Al delantero se le mide por los goles que marca a final de temporada, pero no es solo eso. A mí me gusta mas hacer otras funciones. Ayudar, bajar a recibir, dar asistencias... Creo que eso también el fútbol", dijo el '21'.

A raiz de sus características, Pablo le comentó que sus movimientos le recuerdan a Benzema, y el punta nacido en Parla confesó que el jugador del Real Madrid es alguien en el que se fija con atención.

"Me gusta mucho su juego. He visto muchos vídeos suyos y me fijo en mucho detalles. Cómo se mueve, cómo se asocia... Quizás tenga su estilo, pero porque me fijo mucho en él", testificó Mayoral.

El mejor momento de su carrera

En una conversación de más de tres cuartos de hora, el futbolista confesó cuál es su mejor momento en su trayectoria. Pese a ser campeón de la Champions, tener un título europeo sub21 y demás reconocimientos, se queda con la victoria frente al Barça. Concretamente, con los diez minutos apoteósicos con los que el cuadro de Paco López tumbó al actual líder de LaLiga Santander. "Los diez minutos contra el Barça fueron los más increíbles de mi carrera", se sinceró.