El entrenador del Nantes suspira por conservar a Moses Simon

Moses Simon tiene más muestras de afecto procedentes del Nantes en relación a su futuro. Christian Gourcuff, entrenador del conjunto francés, expresó su deseo de contar con los servicios del nigeriano de cara a la próxima temporada tras sus meses de alto rendimiento en Francia. Su irrupción fue notable, su incidencia en el juego fue relevante y sus sensaciones sobre el terreno de juego fueron tendencia en la Ligue 1. Motivos suficientes para suspirar con una adquisición en propiedad.

"Nos dimos cuenta rápidamente de que era una buena elección. Es un reclutamiento muy, muy bueno. Yo no lo conocía. Su experiencia es asombrosa cuando ves las cualidades que ha demostrado. Desde el momento en que había una opción, la pregunta no surgió, especialmente porque expresó el deseo de quedarse en Nantes. Ha estado en el aire durante mucho tiempo. Después, no estoy en los detalles para saber si se ejerce la opción, pero nunca lo dudé", comentó el técnico en una entrevista a RMC Sport.

Por lo tanto, el entrenador consideró que la operación por el jugador del Levante es una prioridad. La cesión, exitosa para el cuadro de Orriols en el parámetro económico para ajustar el Fair Play financiero, concluirá con la compra de la entidad que milita en el primer escalón del fútbol francés, que se ejecutará con la inversión de cinco millones de euros. Cumplió con el requisito de jugar más de 25 partidos y, pese a que se quedó a un gol de obedecer al segundo –tenía que marcar diez dianas-, la operación se cristalizará ante la detención de las competiciones en el país vecino.



REVALORIZADO



No obstante, Christian Gourcuff es consciente de que su valor de mercado ha aumentado de manera considerable. Según Transfermartk, el '27' ha duplicado su precio en comparación a cuando aterrizó en las filas del Levante. Por ello, saben que varios serán los clubes que tocarán a la puerta del Nantes independientemente de que aborden su fichaje. Según L'Equipe, Rennes y Olympique de Lyon andan tras la pista del extremo. Sin embargo, intentarán retenerlo para afrontar un nuevo curso con las máximas garantías posibles, y en el supuesto caso de dejar marchar a Moses, su presidente, Waldemar Kita, no permitirá una salida menor a diez millones de euros, conforme apuntan medios franceses.



Fuente de los datos plasmados en el gráfico: Transfermartk.