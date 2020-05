Mayoral, el último mohicano

Juventud y veteranía. El equilibrio perfecto entre la madurez del futbolista experimentado y ese hambre del que acaba de llegar hace no tanto a la élite. La receta de un vestuario parece necesitar de ambas tendencias para encontrar el éxito, aunque en ocasiones una prima sobre la otra. En clave granota, son los 'veteranos' los que ganan esa batalla. De hecho, el Levante es junto a Eibar, Mallorca y Getafe, uno de los únicos cuatro equipos con más de 27 años de media en plantilla. Y curiosamente, el cuadro de Orriols era, el 1 de enero de 2020, el equipo de LaLiga Santander en el que menos jugadores menores de 22 años habían participado (estudio de CIES Football). Una tendencia que solo se atrevió a retocar Pablo Martínez al entrar a jugar 8 minutos contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Y es que sin Borja Mayoral, el último granota en aportar a la Sub-21, el Ciutat se ha quedado sin sitio para los más 'jóvenes'.

Los números del vestuario del Levante no engañan. En concreto, de los 21 jugadores con más minutos de la plantilla solo Enis Bardhi (24 años), Borja Mayoral (23) y Cabaco (25, aunque ya no está en plantilla), tienen 25 años o menos. A partir de ahí aparecen el club de los 26 (Campaña, Vezo, Iván López y Melero), el de los 27 con un único integrante (Radoja), los 28 (Clerc, Hernani y Vukcevic), los 29 (Roger, Bruno, Aitor y Rochina) y los que tienen 30 o más (Oier, que ya no está, Miramón, Duarte, Toño, Postigo, Sergio León, Morales y Coke Andújar). En ese sentido, y analizando esos datos, no sorprende el hecho de que el Levante tuviera un margen muy próximo al cero por cien de futbolistas menores de 22 con participación en el equipo.

El Eibar es el siguiente en la lista publicada por CIES Football hace dos semanas y que detalla la temporada 2019/20, aunque solo recoge datos hasta el 1 de enero. En los mismos, ese 0,0% del Levante no es exacto, ya que Pablo Martínez jugó ocho minutos, pero sí es muy próximo. Por su parte, el Eibar es el siguiente en la lista con 0,1 y el Alavés con 1,3. Mientras, el Real Madrid (13, 1 por cien), Real Sociedad (12,3) y Atlético (12) completan el podio en lo que a España se refiere. Los datos, que cogen futbolistas nacidos desde 1998 hacia adelante, cuentan con el Union de Berlin como el único en la Bundesliga sin futbolistas nacidos a partir de ese año. De hecho, Julian Ryerson sí participó con 21 años pero cumplió los 22 en noviembre y es del 97.

Italia e Francia son la excepción en las cinco grandes ligas ya que en todos participaron jugadores nacidos desde 1998 hacia adelante. Por su parte, Inglaterra es la única que cuenta con dos conjuntos sin futbolistas en ese rango de edad entre agosto y el 1 de enero: Crystal Palace y Sheffield United. Eso cambió en el caso del segundo tras la llegada de Sander Berge. Mientras, en el Palace, Brandon Pierrick, de solo 18 años y generación 2001, debutó precisamente el primer día del año disputando 7 minutos ante el Norwich.



La figura de Pepelu en el Tondela

Precisamente, Pepelu sería una de los nombres que darían al Levante ese plus de juventud en la plantilla granota y ya apunta a la próxima temporada tras salirse en el Tondela. Son muchos los grandes clubes del Viejo Continente que tienen apuntado su nombre como uno de los medios con más proyección y eso le permitió también recibir la llamada de la selección española sub-21. El medio granota ha participado de hecho en dos encuentros de clasificación para la Eurocopa Sub-21, uno como titular ante Macedonia y otro contra Israel, disputando seis minutos. Generación del 98, como Cucurella (Getafe), Óscar Rodríguez (Leganés) y Gonzalo Villar (Roma), la proyección de Pepelu no tiene techo y el próximo curso podría ser el nombre que aporte ese hambre de juventud.