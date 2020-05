Postigo: "No me gustaría jugar todos los partidos de visitante"

¿Cómo son las sensaciones en el regreso?

Son las normales porque hemos vuelto a entrenar o a pisar un campo de futbol, pero somo conscientes de la manera en la que lo estamos haciendo. Primero individualmente, luego por grupos... Obviamente si lo hacemos de esta manera es porque la vida en las calles no está siendo normal. Somos conscientes de por lo que está pasando el país, el mundo en esta situación y por eso estamos entrenando de esa manera. Ojalá todo esto vaya mejorando día día y eso serán buenas noticias para todos y para el fútbol también.

¿Lo mejor y lo peor de la crisis para usted qué ha sido?

La peor noticia fue el fallecimiento de mi abuela que estaba en una de las residencias allí en Leganés, en Madrid, y bueno, la mujer estaba ya muy malita con un Alzheimer muy avanzado y era algo que iba a pasar tarde o temprano, pero quizás esto ha precipitado un poquito todo. Y lo mejor el poder volver a entrenar pese a la situación tan mala que ha atravesado el país con tantísima gente sufriendo por toda esta situación. Bueno, pues el poder volver a salir de casa y a sentirnos futbolistas que es lo que queremos y lo que amamos, pues nos llena de alegría pese a la situación que estamos viviendo todos.

Y especialmente duro no poder despedirse...

No ha podido ser así. Yo creo que al final es lo que peor lleva casi todo el mundo que está perdiendo a seres queridos, el no poder despedirnos de ellos. No estamos preparados para despedirnos de familiares nuestros de esta manera y bueno, de un modo tan repentino porque prácticamente era sonar el teléfono y darte una mala noticia. Bueno, en mi caso no ha sido tan malo como habrán vivido en miles y miles de familias porque como te digo era algo que era cuestión de tiempo. Da pena sobre todo por mi padre y mis tíos que no han podidos despedirse de esa manera, pero me pongo en el pellejo de muchísima gente que lo habrá pasado peor que nosotros...

¿Cree que se pueden estar anteponinedo los criterios económicos a los estrictamente sanitarios?

Creo que es tan complicado... Tenemos puntos de vista diferentes, a todos nos falta información porque por lo que hemos visto, al final el país se ha intentado parar económicamente lo menos posible para no dañar tanto el futuro y bueno, dentro de esos sectores también estaba el fútbol. Yo creo que al fútbol se le ha tratado como una gran empresa más. Yo tengo a amigos trabajando en empresas muy grandes que no han dejado de trabajar en todo este confinamiento. Y yo creo que al fútbol se le ha tratado igual como una gran empresa que da de comer a muchísimas familias y que mueve muchísimo dinero. Por eso obviamente hay interés en que el fútbol se reinicie. Pero a nivel sanitario está siendo todo bastante controlado. Ojalá siga así y que no haya ningún contagio ni nada por el estilo. Pero nos falta información para poder opinar realmente de todo esto y los que están ahí arriba decidiendo tendrán su punto de vista y sabrán por qué hacen las cosas.

En Alemania algunos aficionados protestaron por el hecho de reanudar el fútbol sin público ¿Qué opina el futbolista profesional?

Yo a nivel personal entiendo que a la gente le encantaría ir a los campos a animar a su equipo y a volver a tener la vida que tenía antes, pero yo sinceramente desde mi posicición, al final a nosotros nos pagan por entretener a la gente y si nos están dando los medios para poder hacerlo aunque sea sin público, podremos hacerlo con cada uno desde su casa. Yo creo que la gente estará contenta porque vuelva el fútbol y pueda volver a ver a su equipo que es lo que queremos todos. Obviamente no a cualquier precio. Si se toma esa decisión es porque hay un riesgo mínimo de que pueda suceder algo grave.

Ocho lesionados en Alemania en la primera jornada y ustedes volverán a jugar con la pretemporada más corta tras su inactividad más larga.

Así es y es un riesgo que tenemos que correr y que asumimos. Todo el mundo queremos iniciar la liga, sabemos los plazos que tenemos sea un poquito antes o un poquito después y obviamente esos riesgos de lesión aumentan, pero asumimos esos riesgos de lesión. Han sido ocho o nueve lesionados en la primera jornada de la Bundesliga, pues bueno, ni muchos ni pocos. Son los que son y al final nuestro granito de arena en este caso es asumir ese riesgo de lesión. Obviamente no tiene nada que ver con las consecuencias del Coronavirus, pero asumimos esos riesgos e intentaremos entrenar para minimizar esos riesgos, pero las lesiones son parte de nuestro trabajo y habrá que aceptarlas si llegan.

¿Cree que es viable el 12 de junio?

A ver, personalmente me gustaría que fuera un poquito más tarde porque yo creo que es un poco prematuro para poder estar al cien por cien. Pero nos falta información para saber por qué es esa fecha. A lo mejor es esa fecha porque no puede haber otra o a lo mejor cuanto antes sea mejor para poder luego terminar las competiciones europeas. Es que hay tanto que engloba a esa decisión que si deciden que sea esa fecha es por el bien de todos ¿Que me gustaría que fuera de otra manera? Sí ¿Que no puede ser? Nos toca aceptarlo y arremangarnos para poder llegar a esos plazos...

¿A qué va a aspirar el Levante en estos '400 metros lisos' que quedan?

Tenemos que seguir un poco con el objetivo que teníamos antes de que llegase todo esto de conseguir la permanencia lo antes posible. Ojalá sea en estas primeras jornadas o poder estar muy cerca de ello, y cuando lo consigamos pues depende de dónde estemos, luchar por lo que podamos alcanzar. Nos esperan 400 metros lisos que van a ser muy duros con partidos cada tres días donde como hemos hablado antes puede haber lesiones y ahora es muy importante tener una plantilla amplia. Creo que ahora mismo los equipos con plantillas cortas son los que peor lo pueden pasar. Ningún jugador va a aguantar el ritmo de jugar todos los partidos. Es prácticamente imposible.

Y para empezar, Derbi...

Es el mejor partido para empezar después de tantos meses sin fútbol y sin poder dar alegrías a nuestra gente. No hay mejor partido...

Y el club debe decidir ahora cómo soluciona el problema de la cubierta del estadio y dónde van a jugar.

Ojalá se pudiese jugar en nuestro campo, aunque sea sin gente, porque es al final donde estamos acostumbrados a jugar. Pero somos conscientes de la realidad que hay ahora mismo, de la situación del club y que bueno, que todo lo que ha sucedido ha trastocado los planes del Levante. Nos tendremos que adaptar a la situación que hay, a las decisiones que tome el club porque obviamente será la mejor para todos. Si nos toca ir a jugar a otro campo lo tendremos que aceptar. A mí personalmente no me gustaría jugar todos los partidos de visitante. Aunque sea, tener que jugar en otro campo que no sea el nuestro porque al final de visitante el club de casa juega en su casa aunque sea sin su gente. Y personalmente no me gusta, aunque si finalmente se decide eso lo aceptaré y vamos a ir a ganar. Pero la plantilla es consciente de esa situación. Ojalá nos podamos enterar lo antes posible de cuál es la decisión y ya está. Iremos a jugar y a ganar donde nos toque.

¿Ha vivido algún precedente a puerta cerrada? ¿En qué cree que puede influirles?

Sí que jugué uno a puerta cerrada en Segunda División contra el Llagostera, un Llagostera-Leganés. No sé muy bien el motivo, pero yo personalmente pienso que en el momento en el que pita el árbitro no estás pensando en el ambiente, no estás pensando en la gente. Sí que es verdad que en circunstancias normales durante un partido tu gente te puede empujar o dar ese plus que te puede estar faltando, pero en un inicio de partido yo creo que tenemos ya bastantes partidos a las espaldas para que nos pueda repercutir negativamente en eso y que en el momento en el que pite el árbitro estaremos concentrados en jugar y ganar pese a que ese plus nos puede faltar en algún momento del partido.