Vieri, Forlán y otros jugadores que pudieron firmar por el Levante

Fichajes que no se cerraron. Interés en nombres importantes que al final no llegaron a ningún puerto. Algunos estuvieron tan cerca que ya era un hecho su llegada al Ciutat de València y otros fueron un deseo que no pudo materializarse. Desde Forlán a Vieri, dos delanteros de renombre, a otros que por cuestión de minutos tampoco vistieron de azulgrana como Bryan Ruiz. Con todos los 'fichajes frustrados' se puede hacer incluso un once y se dejarían fuera todavía jugadores muy importantes.

En la portería aparece Benaglio. El meta suizo, actualmente todavía en activo con 36 años, sonó fuerte en 2006 en un verano en el que el Levante intentó su fichaje. Estuvo cerca de aterrizar en Orriols a sus 22 años procedente del Nacional de Madeira. Había estado convocado incluso con la selección de Suiza para el Mundial de Alemania.

En la defensa, los cuatro posibles 'titulares' de ese once de fichajes frustrados estuvieron muy cerca de vestir la camiseta granota. El primero de ellos es Bustinza, quien renovó con el Leganés a pesar de tener un acuerdo con el Levante para esta 2019/20. Central y también lateral, el jugador se quedó en Butarque, entidad en la que lleva el brazalete. La pareja de centrales serían Maidana, exRiver Plate, y Juanito, quien tras su marcha del Atlético de Madrid también fue sondeado por el Levante. En el perfil izquierdo aparece también otro de los nombres que más sonaron para el conjunto granota: Yuri Nagatomo. El lateral, que puede ser extremo, estuvo cerca de Orriols en el verano de 2016 pero acabó quedándose en la entidad del Giuseppe Meazza.

El doble pivote por su parte aparece con el interés en dos futbolista en su momento muy jóvenes. Fran Mérida, que necesitaba de una salida del Arsenal para comenzar a tener minutos y poder seguir evolucionando, estuvo muy cerca de ser futbolista del cuadro granota en 2009. Incluso se habló de la posibilidad de que el centrocampista 'gunner' se quedara ya en España cuando vino para jugar un amistoso con el Arsenal. Por su parte, Thomas, actualmente en el Atlético de Madrid, pudo llegar cedido por los rojiblancos al Levante tras su llegada procedente del Almería.

En los cuatro atacantes aparecen muchos nombres importantes. El primero de ellos es Albert Luque. Una de las caras más visibles del Deportivo de la Coruña en los 2000, se marchó al Newcastle para tratar de triunfar en la Premier League, aunque no tuvo el resultado esperado. El Levante lo tuvo prácticamente atado, aunque finalmente el club inglés no facilitó la operación. Los tres delanteros son Forlán, Vieri y Lucas Pérez.

El uruguayo fue un objeto de deseo cuando estaba en proceso de explosión. Según unas declaraciones del exfutbolista en el verano del año pasado, el Levante le llamó mientras estaba en el Manchester United, antes de recalar en el Villarreal y empezar una trayectoria gloriosa en territorio nacional. Un suspiro del club con el que soñó, pero que quedó en vano

Al igual que con el delantero uruguayo, el cuadro de Orriols quiso tirar la casa por la ventana y celebrar su ascenso a Primera, en el año del centenario, con una incorporación estrella. En la mente de la dirección deportiva fantasearon con unir a Felipe Caicedo con un atacante mítico. Pero la gran dificultad de la operación supuso una traba para abordar el fichaje de manera exitosa. Christian Vieri estuvo en la agenda en 2010. Pese a que no era una opción de urgencia, estaba destinado a ser la guinda del pastel. Sin embargo, las fuertes pretensiones económicas, aunque se encontraba sin equipo a sus 37 años, se tradujeron en misión imposible.

Lucas Pérez fue, en la parcela de delanteros, la última patata caliente que el Levante tuvo en sus manos y que no pudo materializar. El cuadro granota, en el verano posterior al ascenso a Primera División, tanteó nombres como el de Adrián Ramos o el de Niane, pero la posibilidad de acometer una incorporación TOP la apuraron hasta el final. Esa opción fue la del delantero gallego, por cuyos servicios pelearon fuertemente, ya que ofrecieron cinco millones al Arsenal por su cesión, unas variables por permanencia y su ficha. Canterano del Deportivo de la Coruña, el corazón le llevó a regresar al lugar donde se crió y explotó como jugador, aunque la jugada le salió de manera defectuosa. Esa misma temporada, descendió a Segunda División y tuvo que emigrar, nuevamente y de la mano del West Ham, a Inglaterra.

Con todos los mencionados, el equipo levantinista podría hacer una alineación de lujo con futbolistas de renombre. Por no hablar de los que, hipotéticamente, se quedarían en el banquillo. Francisco 'El Gato' Silva, Jorge Molina, Lassad, Remy, Rubén Castro, Asier Riesgo, Santos Borré, Darwin Machis, Rodallega, Bryan Ruiz, Jeffren y Sebastian Larsson son otros que estuvieron cerca, pero que se quedaron por el camino. Una lista que posee talentos, viejas glorias y jugadores contrastados.