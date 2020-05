Conexión 'nueve' en Francia: Guirassy, Djitté y Mavididi

De todos los países que el área deportiva ha peinado en busca de delanteros, Francia se lleva la palma. Hay informes interesantes de Portugal y Holanda, entre otros, pero los tiros apuntan al país vecino. Así lo confirman los viajes de los técnicos y las gestiones para recabar información sobre los principales candidatos: Sehrou Guirassy (Amiens), Mussa Djitté (Grenoble) y Stephie Mavididi (Dijon).

Meses atrás el Levante se veía en condiciones de volver a rascarse el bolsillo. Pero hoy el escenario es bien distinto. Aunque la posición del delantero es la que más urge junto a la del central, la consigna económica es clara. Son y Malsa llegarán libres y el horno no está para traspasos. Hay que esperar, aunque los perfiles siguen estando sobre la mesa.



Sehrou Guirassy

El delantero del Amiens, de 23 años, es una de las perlas del nuevo mercado. Nueve goles y una asistencia lo han puesto en el radar de la Premier pese al descenso de su equipo. A estas alturas el precio es ya del todo prohibitivo.

Mussa Djitté

Con sólo 20 años, Djitté tiene mucho margen de mejora. Es rápido y un peligro constante a los espacios. En la segunda francesa ha sido uno de los destacados con siete goles. Le quedan dos años de contrato y habría que negociar con el Grenoble.



Stephy Mavididi

Cuando se paró la liga llevaba ocho goles en 30 partidos con el Dijon, que tiene una opción de compra. A sus 21 años, varios clubes le siguen la pista aunque es propiedad de la Juventus y se formó en el Arsenal.

Roger, Morales y el caso Sergio León

La llegada de un delantero supondrá el adiós de Mayoral después de dos cesiones consecutivas en las que no ha llegado a romper. Roger y Morales, este último con una mejora de contrato prometida, son fijos, mientras que la incógnita es Sergio León. El ex del Betis ha rendido muy por debajo de lo esperado pese al esfuerzo en su contratación. En caso de no contar con el andaluz será difícil darle salida por su ficha.