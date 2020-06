Once jornadas cambiaron la historia de Paco López

Once encuentros son los que le quedan al Levante de Paco López antes del final de temporada. Una mini liga que pondrá punto y final a una competición que, según lo previsto, ya debería haber puesto el cierre. Ahora, los jugadores tendrán que concentrarse al máximo para volver en el mejor estado de forma posible en lo físico y en lo anímico, porque cualquier impulso positivo puede lanzar al equipo a la zona media alta y uno negativo le puede meter en problemas. El técnico de Silla ya vivió sin embargo una situación similar, por la 'distancia' hasta la meta.

Concretamente cuando cogió el equipo en 2018. Curiosamente, el entrenador debutaba en la jornada 28, la misma en la que se retomará ahora la competición. Y no se le dieron nada mal esos once pasos finales en busca del objetivo.

El técnico granota comenzó en el Coliseum Alfonso Pérez ese trayecto hacia el final de la 2018/19. La situación y el contexto, más allá de que restaban once jornadas, era bien distinto. El equipo llegaba de encadenar quince encuentros sin ganar en LaLiga. Con la moral tocada y la obligación de tener un impacto positivo inmediato el margen de error era mínimo. Por ello el 0-1 en Getafe se convirtió en la clave de todo lo que sucedió después. Una victoria desde la que crecer y confiar. Fue ahí cuando el grupo se quitó la presión y las dudas de encima y encadenó tres victorias y un empate de manera consecutiva. Ahora, el Valencia deberá ser el particular 'Getafe' en esa vuelta al ruedo.



El efecto Ciutat

En esas once finales del Levante de Paco López en la 2018/19 hubo un factor clave: el Ciutat de València. La mini competición que supone menos de un tercio del total del torneo, tuvo en los 15 puntos cosechados en Orriols el gran artífice del éxito rotundo del técnico de Silla, que acabó manteado. Salió por la puerta grande después de terminar con el 'Invictus' Barcelona, que se dejó el récord en el feudo granota. Ahora, el equipo deberá hacer del Camilo Cano su fortín. Su escenario clave dentro de un conteto en el que tampoco habrá aficionados. Allí se medirá a Sevilla, Atlético de Madrid, Betis, Real Sociedad, Athletic y Getafe. Curiosamente, el cuadro azulón cierra el círculo. Del Coliseum en 2018 al Camilo Cano en 2020. Pero con once finales como nexo de unión.