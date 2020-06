Radoja pide paso en el primer partido 'de verdad'

El Levante ha disputado esta tarde de viernes su primer partido de entrenamiento de once contra once y de noventa minutos de duración en la ciudad deportiva de Buñol y lo ha hecho con la presencia de todos sus efectivos disponibles contando a Rober Pier que vuelve a participar tras su durísima convalecencia, Radoja, piedra angular que llegó al parón lesionado y ya está OK, y el canterano Pablo Martínez, todavía con ficha del filial. De hecho, mención especial merece el serbio que se ha mostrado a muy buen nivel. La única ausencia ha sido la del lesionado Iván López.

Paco López entrenó ha programado para este viernes en su ciudad deportiva una doble sesión y ha sido por la tarde cuando ha disputado su primer partidillo de preparación a una semana justa de volver a competir en el partido que le enfrentará el próximo viernes al Valencia en Mestalla. De echo, ante la imposibilidad de disputar partidos amistosos y con la intención de dotar de la mayor realidad posible al encuentro, los jugadores han lucido las equipaciones oficiales.

El Levante equipo llevará a cabo este sábado una sesión de recuperación y el lunes se desplazará hasta la localidad alicantina de La Nucía para aclimatarse al estadio Olímpico Camilo Cano por las obras que se acometen en el Estadio Ciutat de València.