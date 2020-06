"El Derbi será un partido bonito para retomar la competición"

¡El fútbol está de vuelta! Como dice el lema de LaLiga, 'Volver es ganar', y qué mejor victoria para todos tras unos meses muy duros de confinamiento y de dolor que volver a disfrutar de la competición con un Derbi entre el Valencia CF y Levante UD. Ambos clubes han lanzado esta mañana el mensaje Levante(mos)Valencia: un lema que transmite fuerza y unión ahora que ya asoma 'la nueva normalidad' aplicada al fútbol.

Aprovechando este contexto, Rubén Rochina ha protagonizado esta #SUPEREntrevista. El centrocampista, uno de los nombres propios de esta temporada por su gran nivel de forma, se ha referido a distintos aspectos: la primera toma de contacto con La Nucía, la posibilidad de jugar con público en las gradas, el Derbi, las posibilidades del Levante en Mestalla y las claves para sumar ante los hombres de Celades, el calendario, el miedo a las lesiones o su renovación...

- La 'nueva normalidad' granota pasa por jugar en La Nucía. ¿Qué tal la primera toma de contacto con el Camilo Cano?

"Ha sido buena. Todos los cambios tienen sus cosas buenas y malas. La idea de venir a entrenar aquí (el lunes fue el primer día) es que nos familiaricemos con el campo, que veamos la superficie, que nos acostumbremos a las diferencias que pueden haber el juego en un campo como el nuestro y este, que es algo más pequeño en cuanto a las gradas y esa sensación de estadio. Pero bueno, nos adaptaremos de la mejor forma posible."



- ¿Qué mejor que volver con un Derbi no? ¿Cómo afronta el equipo la vuelta de la competición?

"Nosotros estamos concienciados. El equipo tiene ganas de volver a la competición, de poder seguir jugando partidos de LaLiga. Empezar con un Derbi después de todo lo que hemos pasado viene bien. A nivel de ciudad, esto sirve para que la gente disfrute: vuelve el fútbol y además con un partido especial. Creo que será un partido bonito para retomar la competición".



- Derbi en Mestalla... un campo maldito para el Levante UD (nunca ha ganado en Primera División). Vista la tendencia de la Bundesliga, donde han subido los porcentajes de visitas como visitantes, ¿puede ser esta la visitante?

Esperemos que sí (se ríe). Que sea por el público o porque nosotros hemos sido mejores. Que sea por lo que sea, ojalá ganemos. Tenemos ganas de cambiar esa racha negativa en nuestra cuenta. ¿Y por qué no de una vez por todas ganar en Mestalla? Además de confianza para acabar la temporada sería algo bonito".



- ¿Cómo puede afectarle a un futbolista profesional, acostumbrado a jugar con estadios llenos, el hecho de hacerlo ahora con campos sin gente?

"Va a ser una sensación rara para nosotros. Ese ambiente de ver un campo lleno lo echaremos de menos. Por contra, para el aficionado tendrá cosas positivas. Se podrán ver cosas que pasan desapercibidas en la normalidad. A veces se podrían escuchar cosas bonitas de la comunicación entre jugadores o rivales. Eso sí, será una sensación extraña para todos. Ningún equipo ha vivido algo así y los uqe sí ha sido de forma excepcional. Pero al final tendremos que aprender a convivir con esta situación y aprender a adaptarnos. No nos queda otra".



- En un contexto como este y después de tanto tiempo sin fútbol, ¿dónde van a estar las claves del Derbi? ¿Crees que más en lo físico o en pequeños detalles tácticos?

"Yo creo que será un cúmulo de ambas cosas. Está claro que a nivel físico, por mucho que nos hayamos querido preparar, el hecho de no tener partidos amistosos como en pretemporada que te sirven para coger ritmo se va a notar seguro. Y luego en el aspecto táctico entiendo que por mucho que se haya intentado trabajar, ver vídeos o analizar cada uno con su método... hasta que no te pones en la práctica con un partido de competición no es lo mismo. Evidentemente en los primeros partidos será una suma de las dos cosas (físico y táctica)".



- El Levante ha sido capaz de lo mejor y de lo peor contra los más grandes y también contra los más modestos. Hablando de la vuelta de LaLiga, ¿qué preocupa más: el calendario que viene (Valencia, Sevilla, Espanyol y Atlético de Madrid; tres equipos que pelean por la Champions y otro por la salvación) o la acumulación de muchos partidos en pocos días y las posibles lesiones?

"Yo creo que a todo el mundo nos preocupa más, sinceramente lo creo, la cantidad de partidos en pocos días. Y sobre todo lo digo por lo que he comentado antes: al final la preparación evidentemente no es la ideal para afrontar esto. Dadas las circunstancias, tendremos que adaptarnos. Como has dicho, somos capaces de ganar a cualquier equipo y el equipo confía en que podemos sacar resultados positivos sea cual sea el rival".



- Centrándonos en tu situación personal, acabas contrato en 2021. Nos consta que el Levante UD tenía entre sus planes sentarse a hablar pero llegó el coronavirus. ¿Nos puedes adelantar algo de la negociación?

"No puedo decir porque no hay mucho más... Como ya ha dicho el club, tengo su constancia de que quieren que nos sentemos a hablar. Yo les transmití que estaba tranquilo y que lo primero que haría iba a ser esperar a que me dijeran algo. A partir de ahí será cuestión de hablar, sentarse, ver las cosas y darle una vuelta para ver qué es lo mejor para cada uno".



- Por último, se especula con la posibilidad de que el público pueda volver a los estadios (un tercio de los aforos) en julio. Pensando en la salud y en que algunos equipos como el Levante UD se han 'mudado' a otros campos porque teóricamente no iba a jugarse con público, ¿lo ves bien?

"Es impredecible todo lo que pueda pasar. Hemos ido prácticamtente día a día en las fases de entrenamientos y esto es un tema que pertenece a los agentes que tengan que hablarlo. No sé si el Gobierno, LaLiga, ambos en conjunto, la cuestión es que tendrán que analizar la situación y tomar una decisión de qué es lo mejor en materia de salud y aficionados. No sería una decisión fácil para nosotros después de mudarnos, pero aquí nadie preveía que podía darse esta situación. Al final en caso de que se permita público, no sé cual será la mejor solución para el Levante UD. Si sale adelante se interá buscar la mejor solución para todos. Quien tenga la competencia de decirlo ya nos dirá".