Paco López: "Hemos creído... que no era fácil"

Paco López, por su parte, se mostró «satisfecho» por el punto y por la imagen: «Satisfecho porque creo que el equipo no merecía irse de Mestalla perdiendo. Me deja satisfecho no solo por el punto sino por el trabajo, la valentía y el esfuerzo, y todo lo que ha hecho el equipo hoy aquí (...). El peligro del Valencia era en transiciones, cuando corría, pero creo que el equipo ha hecho un partido muy valiente. Hemos creído, que no era fácil, con un jugador menos. Hemos provocado el penalti y hemos acabado con una jugada en su área. Es para felicitar a estos jugadores por tener esta valentía y esta forma de trabajar el partido».

Cuestionado sobre si se arrepentía de no haber sustituido a Roger, que llevaba una amarilla, no consideró que fuese un error: «Si fuese un defensa o un jugador de mediocampo, pero a un delantero es difícil que le saquen dos tarjetas amarillas por entradas como nos ha sucedido otras veces por ejemplo con Vukcevic. Pero hombre, Roger además estaba haciendo un trabajo sensacional, ha hecho un partido hasta la expulsión sensacional. No creo que ahí nos hayamos equivocado».

Por último se refirió a la acción del gol valencianista y a la gestión de los últimos minutos: «Empezaban a aparecer la fatiga y el cansancio, y hemos reforzado las bandas para que no nos hiciesen ese 2x1 por fuera. Hemos tratado de reforzar eso y por ahí ha venido el 1-0 cuando lo que tratábamos era de generar superiodidad por ahí precisamente».