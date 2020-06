Como si estuvieses en tu casa

La sensación de este lunes para la familia granota es esa que muchos hemos tenido cuando nos mudamos de forma eventual a una vivienda de alquiler que sabemos que no es nuestra y que no lo será jamás, pero sin embargo hacemos todo lo posible por sentirnos lo más cómodos posible en ella. Seguro que alguno incluso recordará ese piso de estudiante en el que pasó momentos inolvidables pese a no ser la casa de sus sueños y precisamente con esa intención debe afrontar el Levante el partido que juega este lunes en La Nucia, el primero en el que ejercerá como local allí por su 'exilio' del Ciutat de Valènia como consecuencia de la remodelación de la cubierta del estadio.

En ese contexto Levante y Sevilla se enfrentarán con objetivos bien diferentes en el Camilo Cano de La Nucía (Alacant), un escenario 'nuevo' donde los de Paco López intentarán hacer bueno su empate en Mestalla para acercarse a la salvación ante un rival que lo que pretende es afianzarse en puestos Champions tras ganar el derbi sevillano en su 'redebut'.

Serán seis los encuentros que jugará allí como local el Levante y en el primero de ellos intentará romper su mala racha ante un rival que llega lanzado para defender la tercera plaza de la clasificación ya que el Sevilla se ha convertido en la bestia negra del Levante en los dos últimos dos años al perder los granotas los cuatro partidos que han jugado ante el club andaluz.

En el Levante, que ya la semana pasada tuvo su primera toma de contacto con el Camilo Cano y que ayer volvió a desplazarse hasta allí para ejercitarse por la tarde, Paco López tiene la baja por sanción de Roger Martí, que fue expulsado por doble amonestación en el derbi ante el Valencia, así como la ya conocida de Iván López. La ausencia de Roger será cubierta, en principio, por Borja Mayoral, que acompañaría a José Luis Morales en el ataque después de que el capitán del Levante jugase apenas una hora ante el Valencia en Mestalla el pasado viernes.

Paco López ha reconocido públicamente que tiene previsto hacer varios cambios en el once por el poco tiempo de descanso entre los partidos y además a nadie se le escapa que con el nivel de exigencia condicional del 'esprint' final que viene, las rotaciones van a ser casi obligatorias y podrían empezar ya hoy mismo.

La opción de que Bruno González -firmado en el mercado invernal- entre en el eje de la zaga para dar descanso a un jugador como Sergio Postigo, propenso a los problemas musculares aunque sean menores, está sobre la mesa al igual que lo está la de dar entrada en el centro del campo a jugadores como Nemanja Radoja o Gonzalo Melero, e incluso a Toño en el flanco zurdo. De hecho, con apenas 72 horas entre partido y partido Paco López afinará el tiro hasta hoy mismo cuando pulse las sensaciones de cada uno de sus jugadores en la concentración que el equipo está llevando a cabo en un hotel próximo al estadio en las horas previas al choque.

No deja de ser un partido de fútbol más allá de que no haya público y se dispute en un escenario no habitual, pero es incuestionable que los puntos en juego tienen un valor notable en la lucha del conjunto granota por asegurar la permanencia cuanto antes, así como que es un hito histórico para una localidad, la de La Nucia, que si bien es cierto que tiene unas instalaciones envidiables, por primera vez acogerá un partido de la máxima categoría del fútbol español.



Medidas de seguridad

Ante esa tesitura y teniendo en cuenta que estamos todavía adaptándonos a la nueva normalidad derivada de la pandemia del COVID-19, la Policía Local ha cerrado algunas de las vías de acceso por pistas forestales a las zonas más próximas desde las que los curiosos pueden presenciar con cierta facilidad lo que sucede en el terreno de juego durante los entrenamientos y partidos. De hecho en los días de partido como hoy la Policía Local y la Guardia Civil crearán un perímetro de seguridad en las inmediaciones del Camilo Cano, para evitar concentraciones en los aledaños.