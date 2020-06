Rúben Vezo: "He trabajo fuerte durante la cuarentena, por eso me encuentro bien"

Rúben Vezo fue uno de los futbolistas más destacados durante el Derbi del viernes en Mestalla. El central portugués, a caballo entre el saborear el empate ante el Valencia CF y el focalizar su concentración en el duelo frente al Sevilla FC, sacó conclusiones positivas del punto sumado en la reanudación de LaLiga Santander, destacando que el equipo estuvo muy bien pese a jugar con inferioridad numérica el tramo final del choque.

"Ya había muchas ganas por parte de todos de volver a jugar y disfrutar del fútbol. El empate fue muy bueno, el equipo estuvo muy bien delante y atrás. Además, teniendo en cuenta la circunstacia de que estuvimos con uno menos durante 20 minutos, el empate fue un buen resultado en un campo muy difícil", dijo el '14' en unas declaraciones facilitadas por el club.

Dentro del plano personal, el defensa brilló con luz propia en la retaguardia defensiva ante el cuadro de Albert Celades. Con permiso de Campaña, cuyo rendimiento irrumpió con fuerza en la medular levantinista, realizó un partido expeditivo pese a que, antes de que se decretara el estado de alarma, no estaba en sus mejores condiciones físicas. Haber trabajado con alta intensidad durante la cuarentena, y seguir la misma línea cuando retomataron los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Buñol, han sido las claves de su lúcido regreso. "Me encontré muy bien en todo el partido. He trabajo fuerte en la cuarentena, luego cuando volví a los entrenamientos continué trabajando muy bien, por eso me encontré así", reconoció el defensor.

El Levante estrena estadio de forma excepcional, por las obras de remodelación del Ciutat de València, y lo hará frente a uno de los conjuntos más en forma de la competición. En puestos de Champions y después de alzarse con el derbi andaluz, el Sevilla viaja a La Nucía con la intención de seguir en la parte noble de la clasificación, pero los pupilos dirigidos por Paco López buscarán rentabilizar el empate ante el Valencia con una victoria que supondría un paso de gigante para obtener la permanencia. "El Sevilla es un rival muy exigente que te pide el máximo, pero nosotros estamos bien. Vamos a hacernos fuertes en casa para conseguir los tres puntos y llegar cuanto antes a nuestro objetivo", finalizó.