"Estoy satisfecho pero creo que hemos merecido ganar"

Satisfecho. Así se ha mostrado Paco López tras el empate frente al Sevilla en el estreno granota en La Nucía. El entrenador de Silla ha querido dejar el sabor "agridulce"que le ha dejado el reparto de puntos después de que los cambios de Hernani y de Miramón le hayan dado la "profundidad con balón" que necesitaban y haber "merecido y podido" ganar al Sevilla.



La rueda de prensa completa de Paco López

- Sensaciones por el empate:

"Podíamos a haber sumado algún punto más, pero con lo que ha demostrado y generado el equipo ante dos equipos Champions en ese sentido estamos satisfechos. El otro día fue un punto de oro y creyó el equipo hasta el final. Al final hubiera sido justo si hubiéramos hecho el segundo, por qué por ocasiones lo hemos merecido. Mucho mérito lo que hizo el Levante el otro día y también aquí La Nucía"



- Cansancio físico, cinco cambios y gradas vacías

"Ya me preguntaron previo al primer partido si el factor condicional iba a ser determinante. Hemos trabajado mucho más en el juego que en el factor condicional. De todos modos otro mensaje que lanzamos mucho en el vestuario y hoy se ha demostrado es que tenemos la oportunidad de hacer cinco cambios. Es importante, muchísimo, la gente que sale del banquillo€. Nos pasó el otro día y nos ayudó con un jugador menos y también hoy. Eso hace más fuerte al equipo. Jugamos con temperaturas altas y no estamos todos los equipos habituados entonces los últimos minutos de los partidos van a ser decisivos".



- Posible fuera de juego en el gol del Sevilla

"No he podido ver la acción todavía. Solo tengo la imagen del terreno de juego. Es imposible verla. Imagino que habrán tirado las líneas correspondientes y darle validez. No puedo darte opinión".



- Ausencia de Roger y actitud del equipo

"Tenemos delanteros suficientes€ Roger es un jugador importante, nuestro goleador. Las ausencias no deben notarse por qué tenemos jugadores de nivel y lo han vuelto a demostrar hoy. Creo que hemos estado 10 o 15 minutos 'groguis' pero no por la ausencia de un jugador, sino porque hemos jugado contra equipos Champions, pero el equipo ha demostrado una fortaleza mental increíble, se ha rehecho y me quedo con eso".



- Adaptación al Camilo Cano y cosas a mejorar

"El campo es el nuestro ahora mismo. Nos estamos adaptando y estamos contentos aquí. No vamos a poner ni una excusa. Siempre hay cosas a mejorar, pero teniendo en cuenta los rivales que teníamos enfrente. El gol ha venido de una jugada a la espalda de la defensa, el otro día también fue similar€ siempre hay cosas a mejorar, pero me quedo con muchas cosas positivas que ha hecho el equipo. Creo que saldremos reforzados".

- El cambio de Coke y la entrada de Hernani

"No, lo de Coke no es por el gol. Necesitábamos frescura por ahí, ellos utilizan mucho el juego por bandas, por fuera. Creíamos que el partido se iba a volver de ida a vuelta€ Con Hernani lo mismo€ queríamos frescura, aprovechar su desborde€ necesitábamos también ganar profundidad con el balón.



- Y de cara al futuro...

"Estoy satisfecho con el punto por el rival que teníamos enfrente, pero creo que hemos merecido ganar y hemos podido ganar. Hay cosas a mejorar en cada partids€ entrar en detalles es complicado ahora. El gol es un pase sin presión desde Diego Carlos y no hemos estado acertados en neutralizar eso. Trataremos que nos pase menos€ tienen jugadores potentes al espacio y con muchas virtudes, no solo está nuestro error".

El vídeo de la rueda de prensa de Paco López