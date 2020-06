¡Del Cerro la lía... pero muy Grande! Polémico gol anulado al Levante

El gol que anotó Campaña al filo del descanso debió subir al luminoso. Del Cerro grande se equivocó, en una decisión que ni consultó con el VAR, indicando la invalidez del tanto del '24' por fuera de juego de Melero por dos motivos que acreditan su valor.

El excentrocampista de la SD Huesca no interfiere en la línea de visión del balón a los ojos de Diego López, por lo que no obstaculiza el campo ocular del guardameta perico. Además, no estorba su posible movimiento lateral. Algo que acredita que el tanto del andaluz tendría que haber sido añadido al marcador del RCDE Stadium.