"Es una recompensa al compromiso de los jugadores durante el confinamiento"

Paco López es uno de los hombres más felices dentro del plano levantinista. Tras meses de inactividad, la plantilla ha vuelto en gran estado de forma y, ante un rival directo, ha dado un golpe de efecto para encarar la salvación. Por ello, se queda con el hambre que ha mostrado el equipo para ganar el duelo. "Me quedo con la ambición del equipo. Con la personalidad que han tenido para jugar e este campo y para superar adversidades. Con la fe, el esfuerzo... Es una recompensa al trabajo y compromiso de los jugadores en el confinamiento. Estamos muy felices".

Con 38 puntos en el bolsillo y muchas jornadas de margen para que el campeonato se dé por concluido, la salvación es una realidad. Sin embargo, el técnico granota prefiere ser prudente pese a que sea consciente de que lo tienen en las manos. Hasta que no sea matemático, no tolerará ningún tipo de relajación entre los miembros de su plantilla, aunque quiere mantener las ganas imprimidas durante estos tres últimos partidos. "Yo creo que estamos acariciando el objetivo que tiene el club. No es cogerlo, y cuando lo cojamos el equipo va a ser ambicioso. Ahora mismo lo estamos acariciando".

Pese a la victoria, el gol anulado a Campaña puso en tela de juicio los tres puntos de manera injusta. La sensación que experimentó el conjunto granota fue de que, aunque el desenlace fue positivo, tuvieron que remar a contracorriente para salir con un triunfo de Barcelona. No obstante, Paco no entró a valorar la acción, ya que, según su percepción, no fue capaz de esclarecer nada desde el área técnica. "No he visto ninguna de las dos. Desde mi posición es difícil porque desde mi posición estoy muy lejos".

No en vano, el músculo del Levante en la reanudación del campeonato, y el factor por el que ya han sumado cinco puntos de nueve, es el de los cambios. Una modificación que está sabiendo gestionar el entrenador al ser consciente de todo lo que envuelve a los 90 minutos. Un contexto en el que la mentalidad está siendo capital, al igual que el compromiso de todos independientemente del tiempo que estén sobre el verde. "Los cambios es reiterar lo que hemos hecho en los dos partidos de antes. Lo sabíamos este retorno de LaLiga. Tal y como pensábamos que iban a ser los partidos, los cambios iban a ser fundamentales. Hasta ahora, lo tenemos de cara porque nos están saliendo bien. Aunque incido en el compromimo del equipo cuando sale desde el banquillo".