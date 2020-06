El Levante se examina contra el Atlético para pasar de fase

El partido del Espanyol estaba subrayado en el calendario post-confinamiento como un examen en el que el aprobado era casi una garantía de salvación y el Levante lo sacó con nota. Aunque el objetivo todavía no está matemáticamente conseguido, a falta de ocho jornadas es virtual y se acaricia con los dedos. Llega el momento de plantearse el cambio de fase a nivel deportivo, el de calibrar hasta qué punto el equipo está en condiciones de conectar con la parte alta, la del sueño europeo, ese al que Paco López siempre ha dejado la puerta abierta una vez se cerrase del todo la de la salvación.

De menos a más, el Levante ha vuelto a la competición en un estado notable tanto a nivel de juego como físico. En Mestalla aguantó el tipo para rascar un punto a última hora, contra el Sevilla demostró su competitividad volteando la situación y en Cornellà, contra un rival de su liga, dio rienda suelta a su potencial. Tres partidos en los que hay que reconocer que la mano de Paco ha sido de santo. En una competición exprés en la que el papel de los técnicos es menos testimonial que nunca, el granota ha ganado puntos moviendo piezas. Además, los futbolistas le han secundado, algunos de ellos rayando a un nivel por encima del esperado, del renqueante Vezo, uno de los más entonados, al brillante Campaña, un centrocampista excepcional que podría estar viviendo su última etapa granota.

El presente es esperanzador porque el Levante tiene potencial y se ha quitado de encima el lastre que podría haber sido la presión de verse en problemas. De cara al envite de hoy, el granota no es precisamente un equipo de los que se atenaza contra rivales de campanillas como el Atlético, al que jugando de local además tiene cogida la medida. Es algo que tampoco pasa desapercibido para los del Cholo, que por los recuerdos del Ciutat agradecerán jugar en La Nucía, la nueva casa levantinista hasta fin de curso.

En cambio, hay otros antecedentes más comprometidos para el Levante, los que tienen que ver con su tendencia al pinchazo cada vez que han afrontado un partido en el que el objetivo era levantar la barrera de Europa. El salto a cotas mayores se ha venido atragantando y por eso un grupo de fútbol tan exquisito y con el poderío ofensivo del de Paco no ha llegado a codearse hasta ahora con la nobleza de LaLiga. De hecho, a día de hoy las distancias son grandes pese a que no insuperables. Pase lo que pase el primer objetivo está a punto y no engancharse al siguiente, con todo lo que ha pasado, tampoco va a ser una obligación para un equipo que está donde teóricamente le toca. Dos mercados de fichajes condicionados por cuestiones económicas han dificultado un cambio estratégico en este sentido.

Con la acumulación y exigencia de partidos de estas semanas, Paco tiene que decidir si le da carrete al mismo equipo base o introduce rotaciones. El esqueleto del once titular en estos primeros tres partidos ha sido reconocible y las rotaciones, más allá de la nivelada competitividad en los laterales, las han marcado las sanciones. Roger, que sigue a una amarilla de cumplir ciclo, no estuvo contra el Sevilla por sanción, igual que Rochina contra el Espanyol. Por decisión técnica el cambio más llamativo ha vuelto a ser el del capitán Morales, suplente el sábado tras dos jornadas a trompicones. Su vuelta puede ser una de las variantes ante los rojiblancos.

Consciente tanto de la importancia del partido como de la dificultad del rival, Simeone en principio rescatará para el once titular a indiscutibles que descansaron de inicio o todo el encuentro el pasado sábado. Entre ellos destacan el central Savic, el lateral izquierdo Renan Lodi y los centrocampistas Saul Ñíguez y Koke Resurrección. También el delantero Diego Costa arriba y quizá Ángel Correa de reregreso a la banda derecha. En sus 12 últimos partidos como visitante en LaLiga, el Atleti tan solo ha sido capaz de sumar dos victorias.



Paco López

«Los jugadores volvieron del confinamiento bien en todos los sentidos, pero esto que nos sirva para ganar en confianza y no relajarnos ni sacar pecho. Acariciamos la permanencia pero no la tenemos cogida todavía»



Diego Simeone

«El Levante ha tenido rivales que se jugaban mucho y ha respondido muy bien en los tres partidos que ha jugado»