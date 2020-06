Aitor Fernández: "Tenemos que aprender a juntarnos y a sufrir"

Aitor Fernández tuvo nuevamente una gran actuación bajo palos, pero sus intervenciones no fueron suficientes como para mantener la buena dinámica de resultados. Fue objetivo con los problemas que experimentó su equipo, aunque destacó lo satisfecho que se sentía ante el arreón final. "Nos ha costado hacer nuestro juego. Tenemos que aprender a juntarnos y a sufrir. En la segunda parte hemos sido un equipo más reconocible y hemos hecho un partidazo. Es para estar orgulloso", reconoció el guardameta.

Pese a no obtener nada positivo, reconoció que el rendimiento físico está siendo óptimo, además de ser uno de los principales motivos por los que el Levante siempre tiene opciones hasta el final. Tras caer ante el Atlético, sin embargo, prefirió no darle vueltas a la derrota y focalizar su atención en el duelo ante el Betis. "Estamos terminando los partidos en un momento de forma muy bueno. Intentaremos alargar ese punto de fútbol para tener encuentros más tranquilos. Una lástima no haber ayudado en sumar, pero hay que recuperarse lo más pronto posible para el siguiente", concluyó el vasco.