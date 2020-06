Bruno González: "Hay que acertar en las áreas"

Bruno siempre se ha caracterizado por ser un futbolista con entereza a la hora de defender, pero en el único tanto del encuentro llegó tarde para cortar la acción de Diego Costa. No obstante, su partido fue aseado atrás y se mostró con personalidad a la hora de conducir el esférico, aunque no le sirve de consuelo si su aportación no sirve para ganar. Pese a ello, no escondió su opinión, consciente de que tendrían que haber aprovechado las ocasiones que generaron.

"Lo personal es secundario cuando pierdes. Intentas dejarlo todo en el campo aunque al final se perdiera. Al final contra ellos, si concedes, es complicado. Pero sacamos el orgullo y los metimos ahí pese a que se sientan cómodos atrás. Hay que acertar en las áreas", reconoció el '18'.

Firmado hasta final de temporada, confesó que enfundarse la zamarra granota es especial para él. Su mentalidad trabajadora le exige no lamentarse ni pararse a evaluar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Borrón y cuenta nueva para seguir adelante. Por ello, y con cinco días por delante para preparar en encuentro ante el Betis, está listo para enderezar la dinámica de puntos que llevaba registrando su equipo. "Es especial jugar con el Levante. Al final es mi equipo. No hay que rendirse, tenemos que corregir los errores y preparar el siguiente porque esto es un no parar. Tanto si ganas como si pierdes", finalizó el defensor.