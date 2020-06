Paco López: "No dejaremos de ser ambiciosos y no permitiré relajaciones"

Punto y final a la racha de partidos sin perder tras la crisis del coronavirus. El Levante cayó en un encuentro donde la arrolladora primera mitad del Atlético de Madrid fue suficiente. Pese a ello, el cuadro granota no bajó los brazos e intentó abonarse, en los últimos minutos, a la épica ante los precedentes de Valencia y Sevilla, pero sin el premio peleado. No en vano, Paco López quiso darle valor a la entrega de sus jugadores en el último tramo, que aunque salieron derrotados del enfrentamiento, creyeron en sus facultades para seguir dando de qué hablar pese a lo insatisfecho que quedó con el arranque de los suyos.

"Hay que diferenciar. Juegas contra el Atlético y no hace falta decir el potencial que tiene. Nos hubiese gustado sacar algún punto. La primera parte han sido superiores. No sé si ha sido mérito suyo o demérito nuestro. Pero en el segundo tiempo, el Levante ha hecho merecimiento para igualar la contienda. Los hemos metido en bloque bajo, han tenido muy pocas ocasiones, y estoy muy contento por ello. Como en todos partidos, sacaremos las conclusiones que tengamos que sacar", expresó el técnico.

El conjunto del Cholo Simeone es de los equipos que menos goles encaja de LaLiga Santander. Su potencial en la retaguardia defensiva es uno de sus principales baluartes. Supieron gestionar las embestidas del cuadro rival cuando les atacaron con bastante incidencia. Por ello, Paco López es consciente de que, ante ese tipo de rivales, la efectividad de cara a puerta debe ser elevada. Haber materializado alguna de las pocas claras que tuvieron hubiera sido la clave para llevarse algo positivo.

"Cuando hemos tenido al Atlético de Madrid defendiendo muy atrás, nos ha faltado, en las pocas ocasiones que te deja, haber tenido ese acierto en las dos claras que hemos tenido. El equipo ha estado muy bien en la segunda parte. Por dentro, por fuera, provocando muchos saques de esquina... Hemos jugado contra un equipo que hace poco tiempo eliminó al mejor equipo del mundo de la Champions. Es muy difícil generarle ocasiones de gol y es de los mejores conjuntos defendiendo", reconoció.

Una de las notas más llamativas del duelo fue la suplencia de Campaña. El centrocampista siempre ha sido titular bajo las órdenes de Paco López salvo en ocasiones excepcionales. Las tres únicas veces que no lo hizo fueron por sanción. Sin embargo, el preparador valenciano no entró en detalle ante la ausencia de duda por parte de las cuestiones planteadas, pero comentó que se debe al poco margen de tiempo entre las jornadas. Además, con la permanencia encarrilada, dio la cara tras la derrota manifestando que, independientemente de la situación del equipo, nunca dejarán de dar guerra a sus adversarios.

"Las alineaciones van condicionadas al poco timepo que hay y a los factores No esperaba el comienzo que hemo tenido. No hemos salido bien y no estoy contento por ello. Hemos salido temerosos. Nos costó mucho con balón por culpa de su presión. Al final hemos acabado en área contraria y el equipo ha demonstrado que el equipo cree hasta el final. Nos ha faltado la suerte de antes. El objetivo básico es la permanencia matemática cuanto antes. No dejaremos de ser ambiciosos en muchos sentidos y no permitiré relajaciones", finalizó el entrenador granota.