Roger sigue haciendo historia de granota

Roger saltó al terreno de juego contra el Atlético de Madrid para hacer historia y convertirse en el quinto con más partidos en la historia de la entidad granota en la máxima categoría. El Pistolero sigue dando motivos para considerarle uno de los jugadores más icónicos del club y es que además de los goles, su rendimiento y sacrificio está fuera de dudas. En total son 110 partidos los que ha disputado en la élite del fútbol español y antes de que acaba LaLiga superará, con casi total seguridad, los 112 que tiene Rubén García, el cuarto clasificado. Y en cifras goleadoras está a solo 6 de Morales, también líder en encuentros disputados.

Cabe recordar que el '9' granota, que ya asomaba su liderazgo y nivel en el filial, tuvo que marcharse a Zaragoza y Valladolid, en dos ocasiones en el caso de Pucela, hasta ganarse un puesto en el Levante. Fue Muñiz el que le dio definitivamente la alternativa. Antes, eso sí, había disputado 33 encuentros en la máxima categoría, aunque con un rol completamente distinto. En Segunda sin embargo, el Pistolero demostró con confianza de lo que era capaz y acabó con 22 goles una temporada para la historia. En lo individual y en lo colectivo. Porque es el del último ascenso granota y porque le permitió ganarse un hueco y ser 'el delantero de Primera en el Levante'. Eso sí. Su rodilla en pretemporada le volvió a jugar una mala pasada y le dejó KO hasta enero. De nuevo, el tiempo le robaba muchos partidos que podía haber sumado a su carrera, pero el Pistolero tiró hacia adelante y volvió con fuerza... y con gol. El propio Muñiz reconoció en una entrevista en SUPER que esa lesión cambió la temporada al completo. «No me ha sorprendido su nivel en Primera. Yo lamenté mucho su lesión cuando empezó la temporada en Primera. Fue importantísimo no poder contar con él desde el primer momento. Esa lesión fue durísima y los recambios no eran ya Roger. Sabíamos que el importante de la delantera no estaba», explicó.

En estos últimos dos años y medio, el ariete ha sumado una buena cantidad de partidos y de goles a su espalda. Empezando por esos 17 choques finales de la 2017/18 en los que anotó tres goles contra Villarreal, Eibar y Sevilla. La temporada pasada alcanzó su máximo y llegó a los 13 tantos en 31 jornadas, siendo el máximo goleador del equipo y quedándose a solo dos del récord de Koné, una cifra que tiene entre ceja y ceja. Este año de hecho está todavía cerca de conseguirla, ya que suma 11 tantos a falta de siete encuentros por disputar. El parón, y la roja contra el Valencia le han frenado, pero el '9' granota es consciente de que lo tiene aún a tiro y no quiere dejar pasar la oportunidad de nuevo. Por ello ya apunta al próximo rival: el Betis.

Si el delantero salta al terreno de juego contra el cuadro verdiblanco y también ante el Valladolid en Pucela, precisamente un equipo al que guarda especial cariño, Roger empatará de esta manera a Rubén García, cuarto en la lista de cinco jugadores con más partidos en la historia de la entidad. Sería ante la Real Sociedad en el estadio Camilo Cano donde el Pistolero podría superar al setabense, actualmente en Osasuna. Y a partir de ahí ya solo quedaría el 'top-3' granota. El 'Hall of Fame' de la entidad que lidera Morales con 172 encuentros, y subiendo, y con Juanfran (153) y Pedro López (126) como compañeros de lujo. Roger, que acaba de superar a David Navarro, podría meterse en ese ránking si continúa un año más.