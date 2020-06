"Nadie se puede relajar porque todavía no hemos conseguido nada"

La previa al partido entre el Levante UD y el Betis en clave granota estará marcada por las palabras de Paco López. El técnico ha tirado de cautela y ha aprovechado para recalcar "que todavía no se ha conseguido ningún objetivo". Así se ha referido el técnico a las hipótesis en torno al vestuario y a su posible relajación una vez se ha dejado encarrilada la permanencia.

Son muchos los condicionantes a tener en cuenta en esta vuelta de la competición post-coronavirus, si bien el equipo tuvo ante el Atlético de Madrid la oportunidad de comprar el último billete para instaurarse en la zona media-alta de la clasificación y la dejó pasar. Por supuesto enfrente había un 'señor' equipo que dificultó las cosas y tampoco se pudo contar con los 'teóricos' titulares porque el calendario no da tregua y exige rotaciones.

El Levante UD recibirá al Betis el domingo (14:00 horas). SD

"Yo ya oí hablar de relajaciones antes de jugar contra el Valencia CF. Imaginad no haber sumado ningún punto y haber tenido además un mal partido contra el Espanyol. No estaríamos hablando de relajación, sino de descenso. Aquí nadie se va a relajar", expresó el preparador de Silla que recordó que pese a que el descenso está muy lejos, "aunque estemos cerca y estemos acariciando la salvación, nadie se puede relajar porque no hemos conseguido nada todavía". Eso sí, el técnico afirmó que "vamos a por ello cuanto antes", así como que "el día que tengamos el objetivo en la mano iremos a por más, a por los máximos puntos posibles". "Y eso no significa que no puedas tener malos partidos o una mala primera parte como el otro día (Atlético)".

Una de las claves en las que Paco López ha fundamentado este hambre del vestuario son las ganas de jugar que tienen todos los futbolistas. "Todos quieren estar el domingo contra el Betis. A mí eso ya me deja tranquilo. Todos quieren jugar, no os podéis imaginar las caritas que se les quedan cuando no juegan porque todos quieren participar", explicó.



Un 'infierno' térmico en La Nucía

Otro de los aspectos que tomó protagonismo en la previa fue el tiempo, ya que el Levante recibirá en La Nucía al Betis el domingo a las 14:00 horas con una temperatura que superará los 30 grados. Esa es la idea de LaLiga, que manifestó que los horarios podrían sufrir cambios precisamente por motivos climatológicos extremos, como sería el caso. De momento toca esperar. "LaLiga es consciente,si fuera por mí jugaría en otro horario y ya está. No es lo mejor jugar a esas horas en junio", argumentó Paco López. No obstante, el técnico recordó que "si queríamos acabar LaLiga teníamos que hacer esfuerzos".

Eso sí, sea cual sea la decisión final, no queda otra que "mentalizar" al equipo. "No podemos insistir en la queja ya que es para el Betis y para nosotros. Si no se ha dicho nada, ya está. No puedo cambiarlo. Asumirlo y valorar el esfuerzo de los jugadores. Felicité a todos los jugadores por el esfuerzo y haremos lo mismo. Solo el hecho de jugar con esas temperaturas es de agradecer el esfuerzo de los futbolistas".

El Levante UD ya se enfrentó al Espanyol a mediodía. EFE

Esta franja horaria no es nueva para los granotas en esta vuelta a la competición. "Ya jugamos contra el Espanyol y es cuestión de mentalizaciión. Cuando las cosas no están en nuestra mano, la cabeza hay que trabajarla para hacer bien las cosas", explicó.



El 'nuevo' Betis de Alexis

El cuadro verdiblanco debutó con Alexis en el banquillo con victoria (1-0) ante el Espanyol. El cese de Rubi y la llegada de un nuevo staff técnico han propiciado cambios. "Ya de inicio se vio un cambio en la formación (contra el Espanyol), con tres centrales. Mantienen los dos carrileros largos, con gente por dentro con mucha calidad: Canales, Fekir, Guardado, Aleñá... Fíjate los nombres que te he dicho", explicó.

"Esperamos al mejor betis, aunque no esté haciendo una gran temporada. cuando uno tiene ese nivel de jguadores en la plantilla sabes que en cualquier momento pueden resurgir y son jugadores de un potencial tremendo". El horizonte dibuja un partido idóneo para dar otro golpe sobre la mesa. ¿No hay relajación? Pues tocará demostrarlo con una victoria, sea cual sea el once, para prácticamente finiquitar una salvación que ya es virtual pero todavía no es matemática.



Nombres propios

Melero, Sergio León y Campaña fueron los nombres propios sobre los que Paco López ha hecho hincapié. El centrocampista, ex del Huesca, entrenó ayer "con normalidad", pese a que cuenta con un "golpe" en una zona castigada en los partidos del Sevilla o el Espanyol.

Un lance del juego en La Nucía ante el Atlético. EFE

De la evolución de su golpe dependerá que tenga o no minutos ante el Betis. El que parece sí estará será Campaña, que descansó de inicio ante el Atlético. Su ausencia no se debió a absolutamente nada que no fuera la rotación. "Es un jugador importantísimo para nosotros y, como cualquiera, es humano. No queremos que se lesione Campaña ni nadie", explicó el preparador de Silla. "Te puedo asegurar que ahora mismo no pienso en si tendremos o no a Campaña el próximo curso".

Por último, sobre el atacante (que jugará un partido bonito ante su exequipo) comentó que "está en proceso de mejora", así como que "hizo buen partido ante el Atlético trabajando para el equipo". A su vez, Paco expresó que tanto "Sergio León como Roger no pudieron mostrar sus mejores facultades", pero reiteró que lo hicieron para favorecer al equipo. "Sergio venía de un equipo como el Betis y sabe perfectamente que el equipo está por encima de las individualidades. El mejor socio que tienen los futbolistas para conseguir sus objetivos es el equipo".