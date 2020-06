La última visita del Betis acabó en festival granota

Un cambio de sistema y un gol antes de los 10 minutos de juego le dieron al Levante una victoria vital después de nueve encuentros sin conocer la victoria. Paco López volvió a tirar de pizarra y superó a Setién con un planteamiento nuevo. Igual que hizo en la primera vuelta, cuando sorprendió con el 3-5-2, en la recta final no le tembló el pulso para apostar por el 4-3-3 y dar otro aire al equipo. Y el cuadro verdiblanco fue la primera víctima en un tramo en el que solo el Barcelona, y por un corto 1-0, fue capaz de ganar al Levante. Campaña hizo el primero y Coke cerró la goleada en el 81 para provocar el éxtasis en el Ciutat, que llevaba muchas semanas guardando esas ganas de fiesta y viendo el descenso acercarse. Y lo cierto es que ese Levante-Betis, que se repetirá este domingo en otro escenario, en el Camilo Cano, fue el punto de inflexión de una salvación agónica en Montilivi.

Los tres centrales, dos carrileros, el trivote en el medio y la figura de dos delanteros fue la tónica habitual durante todo el curso. Contra el Betis sin embargo hace algo más de un año se cambió a la defensa de cuatro, creció la figura de Vukcevic y la de Mayoral y Paco dejó fuera de esa dinámica a Roger, que solo disputó 6 minutos en los cuatro encuentros clave, incluido el del Betis. El colectivo entró de lleno en el partido desde el minuto uno. Con Bardhi y Campaña de interiores y el Jason-Morales por fuera para agobiar al Betis en salida de balón. Todavía, cabe recordar, con Quique Setién en el banquillo. Y a los nueve minutos llegó la primera alegría. Centro de Jason desde la derecha y remate de Campaña. El andaluz repetiría unos minutos después, alrededor de la media hora, en uno de los partidos más cómodos que se le recuerdan al equipo de Paco López.

La segunda parte no cambió de tendencia. La posesión, que era para el Betis, no sirvió de mucho para los verdiblancos, que vieron una y otra vez cómo el Levante generaba ocasiones. Antes de la hora de juego Morales ponía el tercero, desde los once metros, y Coke anotó el cuarto y certificó la goleada en una tarde que generó dos cosas: dio confianza al equipo e instauró el 4-3-3 hasta final de LaLiga Santander 2018/19. Un sistema que sin embargo este año no ha sido el plan A, ya que Paco López ha apostado por el 4-4-2.