Este es Joan Monterde, el último 'fichaje' de Paco López

Joan Monterde ha entrado en la convocatoria del primer equipo del Levante UD para el partido frente al Betis. El canterano, aunque sea de forma un poco tardía, recoge así el primer fruto a todo su trabajo y trayectoria en las inferiores del club granota.

Joan, natural del Port de Sagunt, tiene ya 22 años (es de la generación del 97) y es un futbolista que puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de la media punta, es decir, en cualquiera de las dos bandas o por detrás de un punta de referencia. Su pierna hábil es la derecha. Con un centro de gravedad bajo (igual que su estatura) y un tren inferior potente que le permite esfuerzos explosivos, es un futbolita que encara y desborda en el uno contra uno, que también se asocia, que ofrece polivalencia y soluciones gracias a su versatilidad, que tiene capacidad para repetir esfuerzos lo que a su vez le permite mantener siempre un ritmo alto de competición, que es comprometido también en tareas defensivas y que además tiene capacidad para llegar a zonas de finalización -esta campaña en Segunda B con el filial acumula 5 golitos-.

Dicho así, todo lo bueno seguido, parece que sea Leo Messi y, obviamente, no lo es. Para que aquellos que no lo conocen se hagan una idea de lo que le falta también, Joan es un futbolista que tiene calidad y eso le ayuda a desbordar, pero no es un futbolista excelso técnicamente ni especialmente estético. Sin entrar en comparaciones que siempre son odiosas, Joan es un jugador que probablemente nunca te dé un 10 de nota media, pero difícilmente baje del 7 y muy probablemente ronde el 8 casi siempre. Dicho de otra forma, Joan nunca ha sido la joya de la corona en Buñol, pero siempre ha sido un futbolista al que se ha tenido muy en cuenta en el club por su rendimiento y regularidad medios, así cómo por su compromiso (algunos se atreven a tildarle de 'loco' del trabajo). Se vacía y no se desconecta, unas características que para un elevado porcentaje de técnicos son preferibles a otras de jugadores más talentososo pero mucho más irregulares.

El Levante lo fichó en cadetes (siendo un crío empezó en El Fornás con el Acero y de allí se marchó al Villarreal) y ha estado en las inferiores granotas también en etapa juvenil. De hecho, cuando dio el salto al fútbol amateur salió cedido al Izarra en una experiencia que él mismo admitió que le curtió en todos los sentidos y a su regreso su rendimiento le ha llevado renovar contrato con el Levante hasta junio de 2021, con dos temporadas más opcionales de forma unilateral para el club.

Fue uno de los futbolistas que se quedaron trabajando a las órdenes de Paco para afrontar el esprint final de esta singular temporada y ante el Betis puede hacer su debut oficial en LaLiga Santander.