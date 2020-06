Previa | A las 14:00 y con 27 grados a la hora del partido

Hora de entrar a matar. Que nadie se alarme porque la afirmación no es ningún tipo de apología ni de incitación a la violencia. Nada parecido. Es sencillamente un símil taurino -sin entrar a valorar la denominada 'fiesta' en sí, es incuestionable que muchas expresiones y dichos populares de nuestra lengua están directamente relacionas con este sector- que viene que ni pintado para la empresa que afronta el Levante en La Nucía ante el Betis, un rival que dicho sea de paso siempre ha mantenido fuertes vínculos con el mundo de la tauromaquia a través de nombres propios muy concretos como puedan ser Curro Romero o el mismísimo Joaquín entre otros.

El Levante va camino de 'tocar pelo' porque para el club granota lograr una permanencia holgada se debe valorar tanto como cortar una oreja en la Real Maestranza de caballería. Desde que inició su particular faena en la presente temporada, el equipo dirigido por Paco López ha ido cuajando una actuación meritoria. Ha estado valiente y por momentos incluso pinturero, aunque de sobra es sabido que sin acierto en la denominada 'suerte suprema' todo ese buen trabajo se queda sin premio.

Así las cosas, decía Paco López en la previa que el equipo todavía no ha conseguido nada -realmente lleva mucho conseguido aunque no haya 'abrochado las tandas'- porque falta rematar la faena y para eso hoy hay que entrar a matar hoy. Da igual si es al volapié o recibiendo, pero la cuestión es ser efectivo. No fallar.

Teniendo en cuenta que el Betis es ahora mismo como ese cuatreño que tras acusar los puyazos a las órdenes del ya destituido Rubi (hay que admitir que habría tenido su punto de morbo volver a verle frente al Levante y en una situación delicada) se ha 'venido arriba' en banderillas con la llegada de Alexis y Merino al banquillo de forma interina, por lo que hay que andarse con ojo.



Cabeza de cartel

El Levante tiene ahora mismo 38 puntazos, una cifra que en alguna campaña ya ha bastado para lograr la permanencia, por lo que ganar hoy al Betis sería marcharse hasta los 41 y quien sabe si volver a 'meter' de alguna forma a un rival directo en el 'lío' atajando de raíz su atisbo de reacción. Vaya, que sería rematar la faena. Un éxito de los que te permiten firmar corridas.

Con ese objetivo Campaña volverá a ser cabeza de cartel. El centrocampista más talentoso del Levante tuvo descanso ante el Atleti pero hoy, sin el sancionado Vukcevic y con Melero renqueante, vuelve a saltar a la arena para mandar en lo medios. Nada de acularse en tablas.

Ya casi para concluir cabe recordar aquello que dicen los muy taurinos de que los toros no son toros sin sol ni moscas. Pues bueno, moscas no parece que vaya a haber demasiadas en el coqueto Camilo Cano, pero el Séneca que decidió que se jueguen partidos casi en el mes de julio a las dos de la tarde (una hora que dicho sea de paso no es nada taurina) debe saber que se esperan hoy 27 grados a la hora del partido y un sol vertical de justicia. Olé.