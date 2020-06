Rubén Rochina: "Es un momento muy especial para mí"

Cuatro meses después de su último tanto como granota, aunque la mayor parte de ese tiempo estuvo marcado por la crisis del coronavirus, Rochina volvió a introducir el esférico en el fondo de las mallas para contribuir en el importantísimo triunfo de su equipo frente al Betis. El centrocampista reconoció que salieron muy bien al verde de La Nucía, aprovecharon sus oportunidades y leyeron el planteamiento de su rival en todo momento. Ser efectivos fue diferencial para sumar de tres.

"Sabíamos de la dificultad del partido. Ellos son un equipo al que le gusta mucho tener el balón, teníamos que estar juntos y sabíamos que debíamos aprovechar las contras, en las que hemos sido muy efectivos. Hemos salido muy bien", dijo el '16' en los canales oficiales del club.

Hace casi dos semanas, el mediapunta fue padre y su tanto no podía tener mejor dedicación. Su gran estado de forma se lo brindó a su hijo, que fue testigo de cómo Rochina dio un paso al frente para materializar la permanencia. Sin duda, fue un gol especial. "Es un momento muy especial para mí. Hace diez días fui padre y por ello me he querido acordar de ello en el gol", reconoció.

Con el objetivo atado, el siguiente es no ponerle techo al gen competitivo de los suyos. 41 son las unidades que relucen en el casillero del Levante, pero la cifra debe aumentar según la ambición que transmite el club de Orriols partido tras partido. "Somos un equipo ambicioso que quiere quedar lo más arriba posible. Queremos disfrutar del fútbol, hacer buenos partidos y sumar el máximo de puntos", finalizó.