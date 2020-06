¿Europa? "Con ambición e intensidad podemos tener un final de temporada muy bonito"

Además de dar todo tipo de detalles sobre su renovación, la rueda de prensa de Morales previa al partido de Valladolid ha tratado muchos otros aspectos de interés. El análisis del Pucela, la climatología y el extremo calor, las posibles salidas de Bardhi, Campaña o Aitor Fernández, la ambición del vestuario, la continuidad de Bruno o las posibilidades de jugar en Europa han sido algunos de los aspectos tratados.

Malestar por el calor

"El horario del otro día... se podía mejorar. Conseguimos la victoria y le quitamos un poco la importancia, pero sí es verdad que la temperatura era muy alta. E ran unas horas en las que Sanidad suele aconsejar que incluso la gente no salga a hacer deporte. Hicimos un esfuerzo, es el esfuerzo que teníamos que hacer después de todo lo que hemos pasado. En ciertos lugares o comunidades, las horas pueden ser un poco más tarde. Nos adaptamos como pudimos. Pasó calor todo el mundo que estuvo allí. Se le quita importancia por la victoria. Desde LaLiga tienen que tener en cuenta que ahora en julio el calor aprieta".

Expectativas final de temporada

"Matemáticamente no está conseguida la salvación. Lo otro depende de la ambición de cada uno. E l partido de mañana si nos lo tomamos como nos tomamos los anteriores, con esa intensidad y ambición de conseguir los resultados... podemos tener un final de temporada muy bonito. La séptima plaza está todavía en el aire. Estamos a seis puntos. Quedan 18 por delante, pero también para el resto de equipo. Hemos ido recortando puntos. Si en Valladolid conseguimos un buen resultado, creo que podemos conseguirlo, podremos tener un bonito final de temporada".

¿Salidas de Bardhi, Campaña o Aitor?

"Entendería que quisieran salir porque además los tres están haciendo una temporada buenísima. Pero egoístamente como capitán me gustaría que siguieran. Son tres jugadores muy importantes para nosotros. Pero si los perdiéramos así es la ley del fútbol. Cuando el rendimiento de un jugador sube es normal que equipos de un nivel superior al Levante se interesen".



Ambición en el vestuario

"Siempre hay comentarios con unos o con otros. Al final es verdad que hemos conseguido el objetivo principal, que yo creo que ningún año lo había conseguido con tanto margen antes de terminar la temporada. Yo particularmente soy ambicioso y me gustaría conseguir mañana en Valladolid los tres puntos del séptimo. Me gustaría que el final de la temporada estuviera bonito y meternos en una hipotética pelea por terminar en esos puestos. Pero al final tenemos que seguir siendo nosotros. Con la permanencia conseguida y sin la presión, esto nos puede venir bien para seguir mejorando y sobre todo por no vivir situaciones en las que anteriormente hemos estado. Es momento también para disfrutar y demostrar hasta donde podemos llegar".



Análisis del rival, así ve al Valladolid

"Mañana vamos a encontrarnos a un rival que está demostrando que es muy difícil ganarle. Tiene jugadores muy competitivos y a una plantilla que pelea con su entrenador cada partido. Ha tenido esta última jornada un empate en Sevilla en el que estuvo la mayoría del partido por delante. Será un partido complicado pese a que prácticamente ellos tengan la permanencia en el bolsillo, querrán asegurarla. Intentaremos ser ambiciosos y demostrar hasta dónde queremos llegar. Con la permanencia casi conseguida puede ser que se vea un buen Levante sin esa presión de estar en zonas más bajas. Podremos sentirnos mucho más cómodos".



"Sí que he hablado con él para ver cómo estaba llevándolo y tampoco me ha querido soltar mucha prenda. Al final... son situaciones complicadas porque es verdad que la temporada se terminó ayer y sigue habiendo partidos. Es una cuestión un poco de club y jugador . Supongo que el peleará por sus derechos como cualquier trabajador y supongo que llegarán a un acuerdo para que pueda terminar la temporada. Esto es un tema en el que AFE directamente no puede entrar porque las negociaciones son entre jugadores y clubes. Deben entenderse ellos porque la temporada termina el 30 de junio. En caso de que Bruno no quiera continuar no sería el primero".